Otros 12 bailarines del Ballet de Camagüey se habrían quedado en España

Tras la masiva deserción sufrida en septiembre pasado, otros 12 bailarines del Ballet de Camagüey (BC) se habrían quedado en España, según reportes en redes sociales.

“¡Se quedan en España más de la mitad de los bailarines del Ballet de Camagüey! Los jóvenes de Cuba siguen eligiendo huir de la falta de esperanza”, indicó a través de Instagram el periodista independiente cubano Henry Constantin, director de La Hora de Cuba.

La célebre compañía de danza regresó a Cuba luego de dos meses de gira por España, donde representaron Cascanueces en Madrid y Zaragoza. Sin embargo, 12 de sus bailarines decidieron no volver a la Isla.

“Una noticia esta que casi no asombra, y que se repite en todos los espacios”, dijo Constantin en una directa en la que brindó la exclusiva de la masiva deserción. “Doce se quedaron en España. Solo regresaron ocho, más de la mitad decidieron no volver a bailar en Cuba”, subrayó el periodista.

“Decidieron buscar un futuro mejor allá. Aunque no tengan que bailar, aunque tengan que abrirse camino en otros empleos, en otros trabajos. Decidieron renunciar a sus carreras. Porque este gobierno no les da futuro. ¡Qué triste realidad! ¿Cuándo va a cambiar? No sabemos. Pero algo tenemos que hacer los cubanos”, añadió.

Captura de pantalla Facebook / Ballet Clásico Cuba Camagüey

Obra por excelencia en las festividades navideñas del mundo occidental, el Cascanueces que llevó el Ballet de Camagüey a España, no fue muy bien recibido por la crítica. Bajo la dirección de Regina María Balaguer, la coreografía representada en el Teatro Principal de Zaragoza decepcionó a la crítica.

“En lo que debería ser el momento cumbre de este ballet, una escena que forma parte de la antología de nuestro arte, Camagüey pierde el impulso de la coreografía. Se trata de un ‘pas de deux’ que debería ser de un profundo romanticismo, pero aquí no se logra transmitir. En resumen: la coreografía y la escuela de esta compañía no es acertada. El arte de la danza no consiste solamente en saber girar, sino que la calidad debe estar presente desde el mismo instante en el que se pisa la escena”, publicó el Heraldo de Aragón.

A mediados de septiembre pasado, ocho integrantes del Ballet de Camagüey se quedaron en España durante la gira de la compañía. “Lamentablemente ahora se quedaron ocho bailarines”, admitió ante la prensa oficialista su directora.

Al referirse a cómo mantiene la solidez de la compañía que dirige a pesar de los abandonos de sus bailarines, Balaguer admitió que “es un problema complejo” y “en este momento mucho más intenso, pero el BC a lo largo de su historia ha tenido éxodos. Las personas aquí se desarrollan y luego van para La Habana, el extranjero u otro trabajo, por una cuestión de salarios y precios”, alegó.

“Tampoco los vamos a amarrar, cada cual es dueño de su vida”, sentenció la bailarina, maestra y regisseur cubana. “Pero lo más importante es que terminaron el compromiso, excepto dos; hicieron gala de su desarrollo técnico artístico. Buscaremos alternativas”, aseguró.

Asimismo, recordó que cuando era bailarina y Fernando Alonso dirigía el BC, “en una oportunidad se fueron 13 bailarines solistas, primeros solistas, y la compañía siguió. En el 94, de Monterrey regresaron 12, la compañía se quedó sin varones. A México fuimos en 2004 y se quedaron seis, pero en 2018 estuvimos en Suiza y en España y no se quedó nadie”.