Una anciana ucraniana olvidada en Holguín

Una anciana ucraniana radicada en Cuba desde 1961 y que se desempeñó como especialista en Pediatría hasta su jubilación se encuentra totalmente abandonada por el régimen en la provincia Holguín.

Otro anciano que por voluntad propia ha asumido el cuidado de la mujer contó al portal Cubanet que Alla Alexandrova Skripnichenko, natural de Kiev, llegó a la isla en 1961 y se desempeñó toda su vida como doctora.

Sin embargo, ahora, a sus casi 90 años está abandonada: "Está viva gracias a mí, yo la alimento, la baño, le doy comidita. A veces ni comemos, ayer compré unos boniaticos a 80 pesos", relató.

Dijo que ella "cuidaba los niños, trataba el asma, la escoliosis, los niños lisiados, tú crees que van a vernos?, solo nos dan la chequera, que no la da el gobierno, se la dio ella trabajando", afirmó el hombre, y agregó que sobreviven con ayuda de algunas personas.

Sin precisar desde cuando la tiene a su cuidado, el anciano afirmó que un día encontró a Skripnichenko viviendo "solita en la calle".

"Valga que yo la atiendo, la baño, la limpio, si yo no la recojo se hubiera muerto. Me paso el día lavando, ella se orina se hace caca pero yo la saco porque la cama le da escaras. Ella necesita una ayuda especial. Tú sabes lo que es dejar tu país, venir aquí a trabajar y no nos atienden", lamentó.

Cada día es más común encontrar en Cuba a personas de la tercera edad que sobreviven pidiendo en las calles o en total abandono.

En un contexto marcado por la inflación, la escasez de productos básicos y los bajos salarios y jubilaciones, se ha incrementado notablemente la pobreza en la isla.

Entre esos casos abundan los ancianos, un grupo de población que se caracteriza por su extrema vulnerabilidad, pues sus pensiones no alcanzan para cubrir las necesidades básicas para la vida y dependen de otras personas, además de que muchos llegan a esa edad sin familia.