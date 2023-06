Tekashi, Tito el Bambino y otras celebridades invitadas a mega festival musical en Cayo Santa María

Varias celebridades internacionales y nacionales del género urbano han sido invitadas al Santa María Music Fest, un mega festival musical que se realizará en agosto en el balneario de la provincia Villa Clara y tendrá por sede hoteles regentados por el monopolio hotelero cubano Gaviota.

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, los puertorriqueños Arcángel y Ñengo Flow, el reguetonero Tito el Bambino y el salsero cubano Isaac Delgado, entre otros, son parte de la propuesta que tendrá lugar del 17 al 20 de agosto en Cayo Santa María, según se lee en el sitio del espectáculo.

Para asistir al "evento cultural único" que incluye cenas, maridajes y conciertos exclusivos, como ha promocionado el sitio, los asistentes podrán optar por paquetes turísticos para alojarse en hoteles del cayo, con precios que oscilan entre los 970 y 1,095 dólares por tres noches por habitación de hasta dos personas.

Captura de pantalla / santamariamusicfest.com

Los paquetes ofertados para la estancia contemplan los hoteles The One Gallery, Grand Sirenis, Grand Aston Cayo las Brujas y Angsana, este último envuelto recientemente en una polémica luego de circularse una carta de una administrativa del hotel donde se pedía no alojar a cubanos.

"Nuestro festival atrae a amantes de la música de todo el mundo, en busca de la experiencia cultural definitiva. Ofrecemos una conferencia única en la que se dan cita la música, la playa, la gastronomía, la mixología, los sabores y la fusión cultural. ¡Únase a nosotros para vivir la fiesta de su vida!", cita el texto promocional del evento en su web.

El espectáculo, que como afirmó la activista Salomé García Bacallao busca beneficiar "al Ministerio de las Fuerzas Armadas, y su consorcio GAESA", puede haber sido el motivo por el cual el rapero Tekashi y el reguetonero Tito el Bambino, entre otros, han visitado en fechas recientes la isla.

Captura de Facebook / Salomé García Bacallao

El show ampliamente promocionado "es un insulto a todas las personas que hoy están pasando hambre porque el Ministerio de las Fuerzas Armadas a través de GAESA y en asociación muchas veces con cubanos inescrupulosos, tiene control de toda la comida que se vende en Cuba en una moneda prohibitiva para la mayoría", escribió la opositora.

La cantante puertorriqueña La India, inicialmente anunciada en el programa del festival, aclaró que no estará en la isla en esas fechas y pidió que retiraran su imagen del cartel publicitario.

Mientras los cubanos viven sumidos en una crisis de escasez de alimentos, insumos médicos y productos de primera necesidad, el régimen busca engrosar sus ganancias y atraer cada vez más turismo para estimular la deprimida economía cubana.