Un fallecido tras impacto de un auto contra una moto en Pinar del Río

Al menos una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido este sábado luego de que un auto impactara una moto en la que viajaban dos pasajeros en la Autopista de Pinar del Río.

El hecho ocurrió cerca del puente de Cayabobos, se informó en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!".

Personas cercanas a las víctimas confirmaron a CiberCuba que el conductor de la moto murió y el otro se encuentra hospitalizado.

Publicación en Facebook

En los comentarios a la publicación en la red social un vecino de los afectados dijo que ambos viven debajo de su casa e iban a visitar a un familiar.

Las imágenes muestran la parte delantera del automóvil destrozada por el choque, mientras que la moto, tipo MZ, quedó tendida en la carretera a varios metros del lugar del accidente.

Varios internautas lamentaron el hecho e hicieron un llamado a los conductores de autos a respetar el derecho de vía de los motoristas, y a tener en cuenta que el mal estado de las calles los obliga muchas veces "a conducir en el medio de la carretera para evitar los baches de las orillas".

"Soy chófer y lo veo a diario, pero sí tienen que coger el centro de la senda y eso no nos da el derecho de querer rebasar quitando su derecho de vía", comentó un internauta.

Por su parte, un motorista afirmó que "la mayoría para no decir todas las calles y avenidas están en muy mal estado. Cuando no son los "huecos" o baches, son los carros parqueados quitando prácticamente la circulación por esa senda y cuando no las deformidades a la carretera provocadas en su mayoría por las guaguas y camiones pesados".

Al menos 3,620 accidentes de tránsito ocurrieron en Cuba en los primeros cinco meses de 2023, con saldo de 290 fallecidos y 2,807 lesionados, informaron las autoridades.

El coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del Órgano Especializado de Tránsito de la Dirección General de la Policía, explicó que la cifra abarca del 1 de enero al 31 de mayo y representa una disminución de 448 accidentes, 12 fallecidos y 198 lesionados con respecto al mismo periodo de 2022.

La cifra representa también unos 600 accidentes más que los contabilizados al cierre de abril, cuando se reportaron 3.000 incidentes con saldo de 243 cubanos fallecidos y 2,300 lesionados.