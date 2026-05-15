Trágico accidente en la Autopista Nacional deja dos muertos y una mujer en estado crítico

Un Jeep Willy se fue de la vía en el km 291 de la Autopista Nacional, en Placetas, Villa Clara, dejando dos muertos y una mujer en estado crítico.

Viernes, 15 Mayo, 2026 - 10:03

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Llegan al hospital heridos del accidente © Facebook TV Laurel Placetas
Llegan al hospital heridos del accidente Foto © Facebook TV Laurel Placetas

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Un accidente de tránsito en el kilómetro 291 de la Autopista Nacional dejó dos personas fallecidas y una mujer en estado crítico este jueves, en el tramo correspondiente al municipio de Placetas, provincia de Villa Clara.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde cuando un Jeep Willy particular con matrícula P 204139 se fue de la vía por una pendiente, según informó Ondrey Candelario Ozuna, director de la Emisora CMEP Radio Placetas.

Una de las víctimas fatales fue identificada como Dioelmis Roche Cuenca, de 51 años, natural de Moa, provincia de Holguín. El segundo fallecido era un varón que permanecía sin identificar al momento de los primeros reportes.

La sobreviviente, Migdalia Miranda Hernández, también procedente de Moa, Holguín, quedó en estado crítico con peligro para la vida y fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos Emergentes del Hospital Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, el principal centro hospitalario de referencia de Villa Clara.

Los tres ocupantes del vehículo recibieron atención inicial en el hospital del municipio de Placetas. El hecho de que todos fueran originarios de Moa, Holguín, sugiere que realizaban un viaje de larga distancia cuando ocurrió la tragedia.

El doctor Víctor Manuel Cabrera Díaz, director municipal de Salud en Placetas, confirmó que los equipos médicos trabajaban para estabilizar a la paciente lesionada. El Ministerio del Interior investiga las causas del siniestro.

Este accidente se suma a una cadena de tragedias recientes en la misma vía. El pasado 1 de mayo, un camión volcó en el kilómetro 297 de Villa Clara tras caer en un hueco.

El 3 de mayo, un ómnibus sufrió un accidente masivo en Cienfuegos que dejó 48 heridos y tres en estado crítico.

El deterioro del estado vial, los baches, las pendientes sin señalización adecuada y la antigüedad del parque automotor han sido señalados como factores recurrentes en la creciente siniestralidad de la Autopista Nacional, la principal arteria que conecta todas las provincias del país.

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