Niña sobrevive a tres mordidas de tiburón en playa de Florida

Una niña de 12 años sobrevivió milagrosamente a tres mordiscos de un tiburón en Cocoa Beach, una playa de Florida.

Magnolia Woodhead, residente en Pennsylvania, contó a los medios que nadaba al sur del muelle en Cocoa Beach cuando un tiburón se prendió de su pierna y le dio tres mordidas.

"Fue tan rápido y agresivo que me mordió tres veces seguidas", dijo Woodhead. "Mi primer instinto fue apartarlo porque me dolía mucho. Me dije: 'aléjate de mí'".

Woodhead recibió 50 puntos de sutura, y los médicos le dijeron que creían que el tiburón la había mordido varias veces por el número de heridas punzantes.

La niña estaba en Florida con su familia y su equipo de gimnasia de Broomall, en el condado de Delaware.

Su madre, Melissa Stallings, declaró al medio de comunicación que cuando su marido recogió a su hija pudieron ver cómo le goteaba sangre por la pierna.

"La mordedura de tiburón no estaba en la agenda del día, te lo aseguro", dijo Stallings, quien lamentó que su hija no pudiera hacer gimnasia por la herida.

"Estaba allí porque quería apoyar a mis compañeras, porque sé que han trabajado muy duro en este concurso", dijo Woodhead.

Aunque la adolescente todavía espera volver al Estado del Sol para competir en un futuro, asegura que no volverá a la playa próximamente.

Florida fue el estado con más mordeduras no provocadas de EE.UU. el año pasado, según el informe International Shark Attack File 2022 del Museo de Historia Natural de Florida.

Los 16 casos de Florida representaron el 39% del total estadounidense y el 28% de las mordeduras no provocadas en todo el mundo. Notablemente, ese número fue inferior a la media anual más reciente de cinco años de Florida de 22 incidentes.

El pasado mes una niña de 13 años salvó su vida luego de enfrentarse contra un tiburón en Fort Pierce Beach, una playa de Florida.

Ella Reed estaba sentada en aguas poco profundas con su amiga cerca de un embarcadero en Fort Pierce Beach cuando fue atacada por un tiburón que la mordió en el estómago, el brazo, el dedo y la parte superior de la rodilla.

Reed explicó a la prensa que de repente sintió un dolor agudo en el costado; al percatarse de que era un escualo, le dio un puñetazo, este se alejó pero arremetió de nuevo contra ella.