Cubano sufre estafa con medicamento comprado en el mercado negro

Un cubano de Villa Clara denunció que lo estafaron al comprar un medicamento en el mercado negro, y alertó en sus redes sociales para que no haya víctimas.

Javier Rivero Urribarreno, residente en el municipio Santo Domingo, relató en su Facebook que una señora que se dedica a vender medicinas en Santa Clara lo engañó.

Él quería comprar clonazepam, que se usa para controlar las convulsiones y los ataques de pánico, y en realidad le vendieron meclizina.

"Las pastillas son falsas. Resulta que en realidad no es clonazepam sino meclizina, que se utiliza para tratar o prevenir las náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento", dijo.

Captura de Facebook / Javier Rivero Urribarreno

El sábado, Javier pidió ayuda de algún médicos para saber si las medicinas que había comprado eran auténticas, luego de que las autoridades cubanas alertaran de la detección de medicamentos falsificados en el mercado informal.

"Por lo visto me parece que sí lo son, ya que en todas las redes sociales, tanto en el periódico Granma y en páginas oficiales como CiberCuba Noticias, he visto este medicamento 'clonazepán', el cual yo consumo, -y no me costó nada barato el pomo (2,500)- ha sido expuesto como 'falso'", relató en otro post.

"Hasta el momento no sabía que existían en este tipo de recipientes hasta ver lo que está sucediendo, al comprarlos me causó admiración dicho frasco, pero no le di importancia ya que los necesito para mi salud", añadió.

Captura de Facebook / Javier Rivero Urribarreno

Por último, pidió a otras personas que puedan haber sido estafadas también que hagan la denuncia.

"Puede ser muy perjudicial para la salud de otros, vendiéndolos conscientes de que dichos medicamentos son falsos", concluyó.

La semana pasada, la Agencia de Control de Medicamentos y Productos Médicos de Cuba (CECMED) emitió una advertencia sobre la detección de fármacos falsos que circulaban en el mercado negro.

Ese organismo estatal recibió dos notificaciones en junio en el Servicio de Información de Medicamentos relacionadas con el ketotifeno, atribuido al fabricante Stada.

El medicamento sospechoso se adquirió originalmente en Haití, y tras un análisis exhaustivo y la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, se confirmó su falsificación.

EL CECMED advirtió que su calidad, seguridad y eficacia no pueden ser garantizadas, y que su uso representa un riesgo para la salud de la población y no debe ingerirse bajo ninguna circunstancia.

Además del ketotifeno, que se emplea para tratar afecciones respiratorias como asma, bronquitis alérgica o rinitis alérgica, el CECMED también alertó sobre otros medicamentos falsificados en junio, como el propio clonazepam y el neurobion, una asociación de vitaminas hidrosolubles del complejo B.

Las autoridades médicas cubanas advirtieron que consumir medicamentos falsificados puede ser ineficaz y provocar reacciones adversas, poniendo en peligro la salud de las personas.

En medio de la crisis sanitaria que sufre Cuba, con escasez de medicamentos en farmacias y hospitales, la población debe acudir al mercado informal para solucionar sus necesidades.

Hace unos días trascendió la venta ilegal de medicinas en la Cuevita, La Habana, sin necesidad de recetas médicas y a precios altísimos, pero que incluso así, es la única manera de adquirirlos para quien no tiene otra forma.