Músico cubano exige respuesta del Estado: Paga derechos de autor por interpretar sus canciones

Un músico y compositor cubano está exigiendo una respuesta del Estado, debido a que está pagando los derechos de autor por interpretar sus propias canciones.

Pedro Lázaro Ordoñez, alias Papucho, director de la orquesta de salsa Papucho y Manana Club, se decidió a publicar su queja en su muro de Facebook, porque ha sido desatendido o ignorado por los organismos rectores de la cultura en el país.

Según relató, hace casi tres meses envió una carta a la presidencia del Instituto de la Música porque desde enero de este año se le está descontando un cuatro por ciento en sus actividades en locales de la EGREM, empresa a la cual pertenece, por derechos de autor.

"O sea, que yo siendo compositor de mis obras, las cuales toco con mi orquesta estoy pagando un porciento por interpretarlas. Mí mismo, no entiendo nada", afirmó.

Captura de Facebook / Papucho Nigara

Papucho aseguró que la única respuesta que le dio la empresa es que es una resolución del Instituto. Cuando se dirigió al organismo, le dijeron que no hay reunión presencial sin antes una carta explicando la inquietud y el motivo.

"O sea, más burocratismo y gasto de tinta y papel para algo tan sencillo como dar una respuesta a un artista", cuestionó.

A pesar del absurdo, él cumplió todos los pasos, pero sigue sin respuesta. Y aunque también ha llamado por teléfono, ni siquiera le cogen las llamadas.

"En fin, quisiera que alguien me respondiera si tiene lógica que un artista tenga que pagar por tocar sus canciones. ¿En qué planeta se practica esto?", inquirió.

"Creo que están obligando a no componer más nada, jeje, porque a este paso que vamos ya no da negocio ni sentarse a componer canciones para tratar de olvidar los problemas", concluyó.

El año pasado el gobierno aprobó nuevas leyes de derecho de autor a los trabajadores por cuenta propia y a las pequeñas y medianas empresas del sector no estatal, pero los locales de la EGREM son del Estado.

La Resolución 5 del Ministerio de Cultura (MINCULT) aprobó el cobro de impuestos en concepto de derechos de autor a negocios privados como bares, discotecas, cafeterías y restaurantes por la utilización de obras musicales y audiovisuales.

La norma, publicada en la Gaceta Oficial No. 17 Extraordinaria de 2022, precisa que la medida se aplica a "los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias y las micro, pequeñas y medianas empresas del sector no estatal", y que el pago será a través de la Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical (ACDAM).

A partir de entonces los centros nocturnos, discotecas y otros establecimientos para actividades nocturnas y matinées abonarán el cuatro por ciento de sus ingresos brutos mensuales.

En julio de 2021, el organismo dictó la Resolución No. 71, que actualizó las tarifas para el cobro del derecho de autor tras la Tarea Ordenamiento.

La nueva disposición, publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 80 de ese año, dispuso que en los conciertos de música popular, el cobro de los derechos de autor a través de la ACDAM por la utilización de las obras musicales será del cuatro al seis por ciento sobre los ingresos.