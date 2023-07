Así suena el nuevo disco de Yomil y El Dany: "SENSEI”

El dúo de reguetoneros cubanos Yomil y El Dany estrenarán nuevo álbum en fechas próximas, pero ya se pueden escuchar fragmentos de los nuevos temas, compartidos a través de redes sociales.

“Desde que sucedió la tragedia del Dany no me sentía de ánimo para comenzar a trabajar nuestro próximo álbum, pero desde hace meses comenzamos lentamente a trabajarlo y ya les puedo decir que está casi terminado”, dijo Yomil este sábado en su cuenta de Instagram.

Compartiendo cortes de cuatro de los temas incluidos en el disco, el músico recordó a su compañero, fallecido en julio de 2020 de un paro cardíaco producto de un trombo, según el informe oficial de las autoridades médicas, que descartaron el coronavirus como motivo de su prematura muerte.

Bajo el título de “Sensei”, apodo con el que se le conocía al Dany, el nuevo disco incluye su voz en los temas grabados, algunos de los cuales pertenecen al “subgénero” creado por ambos músicos, conocido como “trapton”.

“No quería sacar temas de trapton antes para que el disco tuviera nuestra esencia del inicio; y todavía faltan por cerrar más, y tenemos muchas colaboraciones”, explicó Yomil, quien agradeció a todos los involucrados en la producción del disco, los colaboradores y a su público.

El fallecimiento del Dany (31 años) puso de luto no solo al género urbano y la farándula cubana, sino a millones de fans del artista.

Considerado una de las figuras más populares y prominentes de la industria musical cubana, sus éxitos junto a Yomil acaparaban los primeros puestos de las listas de éxitos de la isla y muchas de sus frases se han vuelto parte del argot popular entre la juventud cubana.

Ambos colaboraron con muchísimos artistas cubanos y todos sus conciertos se abarrotaban de fans desesperados por verlos actuar, cantar y bailar sus éxitos.

El traptón de Yomil y El Dany, como su nombre indica, mezcla matices del trap tanto latino como estadounidense con el inconfundible beat del reguetón, a la vez que se nutre del hip hop, la música electrónica y algunas sonoridades tradicionales cubanas.

Además de la música, El Dany también era un amante de la moda. Sentó varias pautas en el estilo de vestir entre los jóvenes en la isla e incluso lanzó su propia línea de ropa, Sensei, en la cual plasmó su pasión por las tendencias urbanas.

El Dany tenía también un lado humano muy conocido, especialmente en su barrio, donde con frecuencia ayudaba a sus vecinos y les regalaba ropa y zapatos a los jóvenes. Durante la crisis de coronavirus, el reguetonero estuvo entregando bolsas con alimentos y artículos de primera necesidad a familias de Cayo Hueso, en La Habana.

"Muchos se están haciendo la pregunta de que si le voy a cambiar el nombre al grupo, si voy a trabajar en dúo con alguien más, etc, etc, etc...", escribió Yomil tras la muerte de su compañero.

"Mi gente, esto es Yomil y El Dany por siempre, aquí nada ha cambiado, solo con la diferencia de que Yomil está en la tierra y El Dany en el cielo", añadió.