Yomil aclara qué pasará con el nombre de la agrupación tras la muerte de El Dany

Muchas son las incógnitas que han surgido sobre la nueva etapa que vivirá la agrupación cubana de música urbana Yomil y El Dany tras la repentina y trágica muerte de uno de sus integrantes.

Fue en la mañana del sábado 18 de julio cuando la vida de Daniel Muñoz (El Dany) se apagó para siempre con tan solo 31 años de edad; su fallecimiento dejó desolada a su familia y amigos, al mundo de la música cubana y a los miles de fans que tenía en todo el mundo.

Tras su partida varios seguidores se han preguntado: ¿Tendrá un nuevo miembro o se cambiará el nombre de la agrupación, fundada con los nombres tanto de Yomil Hidalgo Puentes como del fallecido cantante?

Ante la duda, Yomil ha querido zanjar el tema aclarando directamente en sus redes sociales qué pasará con el grupo en esta nueva faceta profesional a la que tendrá que enfrentarse sin la presencia física de su fiel compañero.

"Muchos se están haciendo la pregunta de que si le voy a cambiar el nombre al grupo, si voy a trabajar en dúo con alguien más, etc, etc, etc...", escribió en la sección de historias de su perfil de Instagram.

"Mi gente, esto es Yomil y El Dany por siempre, aquí nada ha cambiado, solo con la diferencia de que Yomil está en la tierra y El Dany en el cielo", añadió.

Aunque Yomil no ha dicho si contempla contar con una nueva voz para dar vida a las canciones, sí ha dejado claro que no tiene ninguna intención de cambiar el nombre de la agrupación.

De hecho, el lanzamiento del nuevo álbum llamado Los Champions y grabado antes del fallecimiento de El Dany, tiene prevista su salida al mercado el próximo 26 de agosto en todas las plataformas digitales, como lo habían planeado anteriormente, ya que en esa fecha se cumplirán cinco años del nacimiento del dúo.

Como dijo Yomil en una publicación que hizo ayer en las redes sociales dedicada a Danilo, como se refería cariñosamente a su amigo, el disco ya se encuentra en la recta final de producción y será lanzado en una sola parte, pues era el sueño de El Dany.

"Todo esta marchando bien Danilo, ya casi cerramos el disco para enviarlo esta semana. Sinceramente no he querido ni entrar a trabajar al estudio, pero por obligación tengo que hacerlo, porque tenemos que seguir y sé que tu sueño era sacar este álbum junto sin dividirlo", expresó Yomil.

"Por eso Dj Wongk trabajó duro esta semana para ya tenerlo casi cerrado, así que tranquilo que todo va a salir bien, el 26 lo estrenamos como se planeó porque cumplimos 5 añitos. Te quiero mucho y a la niña estoy pasando a verla casi todos los días y también está contenta. Sabes que el cariño nunca le ha faltado ni le va a faltar, cuídate mucho por allá y cualquier cosa me das la señal que tú sabes que yo al momento la capto, te amo petardo", concluyó.

Daniel Alejandro Muñoz Borrego, nombre completo de El Dany, falleció en el hospital Calixto García de La Habana a causa de una afección cardiovascular aguda, según comunicó horas después de su muerte el periódico oficialista cubano Granma. Las causas de su muerte estás siendo investigadas por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

