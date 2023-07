Tiroteo durante fiesta deja dos muertos y 28 heridos en EE.UU.

Un tiroteo ocurrido este domingo durante una fiesta nocturna al sur de Baltimore dejó dos jóvenes muertos y unas 28 personas heridas.

El barrio de Brooklyn celebraba su evento comunitario anual "Día de Brooklyn" cuando al menos dos tiradores abrieron fuego en la calle 800 de Gretna Court, hiriendo a decenas de personas y matando a dos, según trascendió en un reporte de The Baltimore Sun.

Aaliyah Gonzales, de 18 años, murió en el lugar de los hechos, y Kylis Fagbemi, de 20, falleció en un hospital, según informaron las autoridades.

Otras 28 víctimas de disparos, de edades comprendidas entre los 13 y los 32 años, fueron trasladadas o ingresaron a pie en hospitales de la zona para recibir tratamiento.

Tres de esas 28 personas se encontraban en estado crítico a primera hora de la mañana del domingo.

Las víctimas heridas, aparte de Gonzales y Fagbemi, son dos niños de 13 años, una niña de 14, tres niños de 15, cinco de 16, cuatro de 17, cinco de 18 y tres de 19, así como tres mujeres de 20, 23 y 32 años, un hombre de 22 y otro de 31 años.

Más de la mitad de las víctimas son mujeres, y más de tres cuartas partes de ellas son adolescentes.

El comisario de Policía de Baltimore, Richard Worley, dijo que "al menos" dos personas efectuaron disparos, pero que la policía seguía investigando el número total.

Dijo que no se sabe si fue dirigido o si los tiradores dispararon contra la multitud indiscriminadamente.

Las autoridades animaron a cualquiera que tuviera información o imágenes de video a compartirlas con la policía.

"Este fue un acto imprudente y cobarde que ocurrió aquí y que ha alterado permanentemente muchas vidas y le ha costado la vida a dos personas", dijo el alcalde Brandon Scott en una conferencia de prensa. "Quiero que los responsables me oigan, que me oigan muy claramente: No pararemos hasta que los encontremos. Y los encontraremos".

En las horas previas al tiroteo, los vecinos comenzaron a asar hotdogs y hamburguesas para alimentar a la comunidad, sirviendo primero a los niños.

Hubo paseos en poni, concursos de baile, raperos locales y un DJ en las calles aledañas a Gretna Court, con más de un centenar de asistentes. Entonces, a la medianoche, se produjeron los disparos.

Durante el tiroteo, según refirieron testigos, un mar de gente corría en las calles, saltando vallas y llamando a sus seres queridos. Algunos tropezaron y cayeron en medio del pánico.

La policía dijo que dos personas sufrieron heridas leves no relacionadas con los disparos durante el pánico desatado.

Worley, comisario de policía, calificó la reunión de "evento no permitido", pues no se informó a la policía con antelación. Dijo que investigaría la actuación de los agentes una vez determinado que se trataba de una fiesta multitudinaria.

Hasta el viernes, la policía había informado de 139 homicidios en Baltimore en lo que va de año, por debajo de los 176 registrados en el mismo periodo de 2022.

Los tiroteos no mortales también han descendido ligeramente, con 306 en lo que va de año, frente a los 351 registrados hasta junio del año pasado.

Los residentes y las fuerzas del orden se están preparando para los calurosos meses de verano, cuando tiende a haber un aumento de la violencia.