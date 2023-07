Joven invidente se gradúa en la EIDE de Granma

Por primera vez un estudiante cubano invidente se gradúa en la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) Pedro Batista Fonseca, de Granma, en la especialidad de atletismo.

Se trata de Glennis Rachel Gómez Magaña, corredora de 100, 200 y 400 metros planos, quien acaba de terminar sus estudios de preuniversitario con el galardón de alumna más integral, con un promedio de 98,79 puntos.

"Fui la alumna más integral también en la primaria y volverlo a hacer ahora es algo maravilloso, me llena de orgullo", expresó al diario Juventud Rebelde.

Glenis Rachel padece retinoblastoma, enfermedad en la que se forman células cancerosas en los tejidos de la retina. En su caso, la tuvo en los dos ojos y hubo que extraerle completamente el globo ocular. Antes de los dos años ya estaba ciega.

A pesar de ello, en su carrera ganó cinco medallas, tres de ellas de oro, en competencias territoriales y nacionales, algunas junto al que fue su guía, Félix Luis Puig.

La joven, natural del municipio de Buey Arriba, agradeció a sus padres, su padrastro y a todos sus profesores y compañeros en la escuela, "quienes fueron excelentes estos cinco años".

A ese centro llegó en octavo grado, cuando después de haber pasado por varias escuelas especiales una metodóloga le hizo la captación y ella aceptó ir.

"No fue difícil adaptarme porque desde los seis años estuve becada, para mí fue normal llegar a esta escuela. Además, me pusieron en un grupo en el que había personas en situación de discapacidad, incluyendo débiles visuales y el proceso resultó menos complejo", recordó.

Francisco González Benítez, director de la EIDE, admitió que la llegada de un estudiante sin visión generó preocupación y hasta resistencia, teniendo en cuenta, además, que la escuela tiene cuatro pisos.

"Pero ella supo insertarse en las actividades culturales, en su deporte y en la docencia para terminar siendo una líder indiscutible. Ha sido un verdadero ejemplo y nos ha dado grandes lecciones", aseguró.

Glennis aconsejó a todas las personas que como ella tengan alguna limitación, a enfrentar la vida y superar los obstáculos.

"Después de esta graduación no sé si siga en el deporte. Quiero estudiar Derecho o Psicología, me gusta también el inglés, pero me he percatado de que no existen muchos profesores aptos para impartir clases de idioma a niños ciegos", señaló.