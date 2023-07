Chocolate MC posa con peluca rubia y desata las risas entre sus seguidores

Las locuras de Chocolate MC en las redes sociales no son cosa nueva para sus seguidores, pero la última faceta del cantante fue tan ocurrente que desencadenó las risas de sus followers.

El Rey de los Reparteros subió a su perfil varias fotos con una peluca rubia larga posando en plena calle, con mucha soltura y sin temor alguno a las críticas.

Para acompañar las instantáneas el reguetonero se creó también un personaje: “La verdadera Merceditas picadillo, la JLo de Cuba. La que le escribía todos los temas a la negra mona de Juana bakalao, vine cuando abrió el Mariel con mi marido el chavia de eron englon somos balseros pero vinimos nadando”.

Captura Instagram / Chocolate MC

Por si esto no fue suficiente añadió: “Me convertí oficialmente en la primera jinetera en América. Jineteaba por Times Square y el alto Manhattan todo eso a pie día a día, tuve que venir porque me invocaron, me llamaron, mi marido el chavia me necesita, y aquí estoy.

Todo parece indicar que este nuevo personaje se quedará en las redes de Chocolate por un tiempo: “Me conocerán, desde hoy y para siempre me quedaré con ustedes aquí”.

Además de la peluca rubia, completaban el atuendo de Merceditas unos lentos oscuros, una playera Bad Boy y unos zapato que nada tenían que ver uno con el otro.

Captura Instagram / Chocolate MC

Como era de esperarse los comentarios de sus seguidores en esa red social no tardaron en aparecer acompañados de emojis divertidos. “Ya lo perdimos se nos fundió”; “No hay nadie más cargador que el Choco, el verdadero tanke, no hay otro”; “Flow Kardashian”; “Ahora sí te fuiste lejos”; “Él supera mis expectativas hacia él cada día más”; “Deja que El Taiger te vea”, le escribieron algunos.

Después de salir de la cárcel la pasada semana, Chocolate MC está dispuesto a aprovechar la vida y sobre todo a divertirse.

No obstante, además de anunciar música nueva ya ha lanzado algunos dardos a otros exponentes del reparto que están en ascenso como Oniel Bebeshito y Harryson.