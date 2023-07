Tiburón martillo sigue a mujer en tabla de paddle surf frente a costas de Florida

Foto © Captura de video Instagram/Crossing For Cystic Fibrosis

Momentos que pudieron haber sido terroríficos pero terminaron siendo solo un evento insólito que guardará en su memoria, vivió una mujer de Fort Lauderdale, quien fue seguida por un tiburón martillo cuando remaba en una tabla de paddle surf frente a las costas del sur de Florida.

Malea Tribble, participante de una carrera benéfica por la fibrosis quística el pasado 28 de junio, desde Bimini, Bahamas, hasta la costa de Florida, fue sorprendida por un acompañante inesperado: un tiburón martillo que la rodeó y siguió durante parte de la travesía.

El suceso quedó captado en cámara y se ha hecho viral en redes sociales, desde que el video fue publicado en el perfil de Instagram del evento Crossing For Cystic Fibrosis, que realizaba su recaudación anual de fondos destinados a personas con esa dolencia.

En las imágenes, Tribble rema en dirección a un barco cercano para ponerse a salvo, mientras se ve la aleta dorsal del tiburón rodeándola todo el tiempo.

Ella se encontraba a mitad de camino de la regata de 80 millas, cuando su esposo Ricky divisó al escualo, desde la embarcación donde estaba junto con el compañero de relevo de la mujer en la carrera.

El hombre guio con calma a su pareja para que manejara la situación y pudiera llegar hasta el barco, a salvo y sin incidentes. Ambos son remeros experimentados y mentores de la comunidad Crossing for CF, reconoce la publicación.

Tribble dijo que sintió que el tiburón martillo golpeaba su tabla, según un reporte de NBC Miami.

Luego de estar a buen recaudo, el tiburón empezó a rodear a otro participante que estaba cerca en su tabla de paddle surf, como se aprecia en el video. El hombre también logró subir sano y salvo a la embarcación.

Según NBC Miami, Tribble regresó poco después a la regata y la concluyó con éxito.

“Ninguno de nosotros se sintió inseguro. Nos sentimos tranquilos. No tuve tiempo de permitirme tener miedo. Ni siquiera un encuentro tan singular como el mío me disuadiría de volver a competir en The Crossing. Nuestro ‘porqué’ para este evento es la propia fundación. Como familia de fibrosis quística, siempre volvemos a eso. Este evento consiste en ser ‘valiente ante el miedo’, y la madre naturaleza lo hizo realidad para mí de una forma que nunca hubiera imaginado”, confesó Tribble.

“Me enfrenté a uno de mis grandes miedos y salí más fuerte de lo que nunca pensé que sería, y en realidad no me dio tanto miedo como esperaba. Espero que la gente, y especialmente nuestros guerreros de la fibrosis quística, vean este vídeo valientes y fuertes, ¡como lo son todos y cada uno de los días!”, subrayó.

El comunicado publicado en el perfil del evento cita un artículo del portal de noticias Newsweek, en febrero de 2022, sobre los ataques de tiburón martillo. “Según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón, que es la única base de datos científicamente documentada del mundo de todos los ataques de tiburón conocidos, se han registrado 16 incidentes entre humanos y tiburones martillo desde 1900. Y de ellos, ha habido cero muertes”, afirma la publicación.