Fotorreportero famoso narra experiencia de buceo en Cuba: "Vino de frente un tiburón..."

El periodista y documentalista colombiano Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry, compartió una experiencia inolvidable en aguas cubanas: bucear entre tiburones en el Parque Nacional Jardines de la Reina, en el sur de Cuba, un santuario marino que lo dejó sin aliento por su belleza y biodiversidad.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Pirry describió con emoción su buceo en este archipiélago:

"¿Se imaginan meterse al agua en un lugar donde uno cae y de una le caen 10 tiburones? El corazón a mil (...) Lo primero que se me vino de frente fue un tiburón sedoso y detrás de él habían varios más. Respeto y admiro mucho a los tiburones, no les tengo el terror que la mayoría de la gente les tiene, pero se me puso la carne de gallina por un instante", confesó el fotógrafo.

La grabación, de casi tres minutos, narra cómo fue su primer encuentro con un tiburón sedoso y otros ejemplares que lo rodearon apenas entró al agua. Está acostumbrado al contacto con la fauna salvaje, quizás por eso, lo que más lo impactó fue el estado del ecosistema submarino.

"Este lugar se llama Jardines de la Reina. Es un parque nacional en Cuba. Me encontré con un océano como ya no se encuentra en muchas partes del mundo. Corales, meros goliath, barracudas, peces de arrecife, gorgonias… casi lloro de emoción".

El influencer comparó este santuario cubano con destinos marinos de clase mundial como Malpelo (Colombia), Galápagos (Ecuador) o la Polinesia Francesa, y destacó que solo en estos lugares ha visto tantos tiburones juntos y tan variados.

Una lección de naturaleza viva

Más allá de la aventura, Pirry subrayó el mensaje ambiental detrás de su experiencia. "El lugar está protegido desde 1996 y se nota. Los animales lo ven a uno como un bicho más, no huyen. Cuidar el coral no es opcional. Si se acaba el coral, no sé qué va a pasar con el resto del océano y con nosotros".

Con tono crítico y reflexivo, lamentó el impacto del cambio climático en los arrecifes del mundo, al tiempo que resaltó el valor de proteger ecosistemas como Jardines de la Reina, donde aún se conserva un equilibrio vital.

Este nuevo video complementa una publicación anterior en la que Pirry nadó junto a un cocodrilo en la misma zona, experiencia que también compartió con sus seguidores. Se le vio en plano selfie muy cerca del animal, en una escena que calificó como una de las más emocionantes de su vida.

"No lo recomiendo, pero nadar con un cocodrilo fue uno de mis momentos más bonitos en la naturaleza", confesó.

Pirry, natural de Tunja, Boyacá, es conocido por sus documentales, sus expediciones a lugares extremos y su defensa de los animales. Además de tiburones y cocodrilos, ha documentado encuentros con especies salvajes en diversas partes del mundo.

Su visita a Cuba parece haberlo marcado especialmente. "Bucear allí no fue solo una aventura, fue una lección sobre lo que la naturaleza puede ser cuando se le permite florecer", concluyó.

Lugares como Jardines de la Reina mantienen una gran riqueza natural gracias a su estatus de protección, pero también influyen las limitaciones estructurales de Cuba. No hay suficientes barcos, ni infraestructura para un turismo masivo en la zona. El gobierno controla estrictamente esta industria, y los beneficios suelen concentrarse en manos del Estado.

Actividades como el buceo en parques marinos están reservadas a turistas extranjeros, mientras los cubanos enfrentan múltiples restricciones para disfrutar de estas experiencias. Así, la naturaleza se conserva, pero a costa de la exclusión de quienes viven en la propia isla.

