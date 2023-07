Patrimonio de Celia Cruz en contra del uso de su imagen “sin previa y expresa autorización”

El Patrimonio de Celia Cruz dijo estar en contra del uso de su imagen “sin previa y expresa autorización”, en una declaración oficial difundida en redes.

“El Patrimonio de Celia Cruz respeta a todos los artistas que quieran utilizar a Celia Cruz como patrón de referencia o inspiración, y al mismo tiempo es nuestro deber proteger su legado y propiedad intelectual, dígase imagen, voz, y/o cualquier reproducción de ambas con inteligencia artificial, condenando el uso de las mismas sin previa y expresa autorización”, apuntó este lunes en Facebook la página oficial de la artista cubana

También la declaración oficial recordó que el uso indebido de la voz e imagen de la “Reina de la Salsa”. Su acción “es castigable bajo el Título 17 del Código Penal de los Estados Unidos, y como tal debe acatarse”.

Captura Facebook/Celia Cruz

Esta declaración trasciende luego que la cantante cubanoamericana Seidy La Niña, conocida por su éxito "La Mulatica", recién aseguró ser la reencarnación de Celia Cruz y su comentario ha generado una ardiente polémica en redes sociales.

"¿Creen en la reencarnación? La única mujer que va a representar, con la misma azuquita que tenía Celia Cruz, es Seidy La Mulatica. Mundialmente, la única que le sigue los pasos a ella soy yo, y no pienso discutirlo con nadie", dijo la cantante en una entrevista.

Una de las primeras en interactuar fue la cantante Lenia Díaz, voz principal de la agrupación Celia Cruz All Star quien aseguró que La Niña lo que quiere es "sonido", es decir, voz, volumen, amplificación para hacerse popular.

Otras personas señalan que la intención de Seidy La Niña con el comentario de la reencarnación es agitar las redes sociales y llamar la atención para que la gente se acerque a su música a juzgar si hay o no talento en ella.

"Ella es tremenda jodedora, como le gusta prender candela", dijo un seguidor, a lo que la autora de Tatuaje respondió: "Exactly".

La mayoría de los comentarios en las redes le pidieron a Seidy que no se alejara de su esencia, que fuera humilde y que evitara entrar en discusiones que lejos de favorecerla pueden hundir su carrera sorpresivamente, ahora que está en el mejor momento.

No obstante, la cantante cubanoamericana no se quedó callada y respondió a las críticas recibidas tras haber dicho que ella era la reencarnación de Celia Cruz.

En su cuenta de Instagram compartió un collage de dos fotos de ella y de Celia, y escribió que había soñado con la gran artista cubana.

"En el sueño le conté todo lo que estaba pasando, me dijo que no me preocupara y que le siguiera poniendo Azukita", dijo.

También en su perfil de Facebook, afirmó que siempre está respetando su legado y su música. "¡Ojalá algún día pueda llegar un público como lo tenía ella! Con mi Azukita", recalcó.

Tras la declaración oficial del Patrimonio de Celia Cruz, La Diosa fue una de las primeras usuarias en reaccionar y comentó que “ya era hora, respeto para Celia”.

Otra internauta apuntó que está “muy bueno eso, está bueno de tanta falta de respeto con la imagen de nuestra única e inigualable Celia Cruz”.

“La máxima expresión de cubanía. La Reina de la Salsa, la Insustituible, la embajadora de la música afrolatina, la cubana-americana universal. Su nombre brilla en el firmamento. Hablar de Celia es ponerse en puntita y decirse, espera un momento, que se va hablar de la Autenticidad en persona. Ella fue, es y será sin sustituta. Y todo lo relacionado a Celia Cruz es Arte, Libertad y Respeto. Muy buena decisión. Apoyo total”, concluye otro comentario en la citada declaración oficial.