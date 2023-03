"Tatuaje", la canción de "la mulatica" que viene arrasando

La cantante y bailarina cubana Seidy La Niña, está arrasando en las redes sociales con su nuevo tema, "Tatuaje", una canción romántica con mucha sabrosura.

La Niña se hizo popular con la canción "Mulatica" donde habla de la belleza de la mujer y la mezcla racial. Muchos pensaban que su brillo se apagaría tras ese éxito, pero Seidy ha sacado un nuevo tema musical que se está pegando en los corazones enamorados.

"No creo en el amor a primera vista, pero cuando te vi me cambió la pista. Yo quiero enamorarme y que me digan loca, y si voy a morir quiero que sea en tu boca", son los primeros versos de esta "droga musical", como la clasificó una fanática.

"Tatuaje" se estrenó en todas las plataformas digitales el Día de los Enamorados. En solo dos semanas acumula más de 600 mil visualizaciones en YouTube, algo muy destacable para una artista cuya carrera está emergiendo.

Decenas de personas han comenzado a compartir reels en Instagram tarareando la canción. Hubo incluso quien hizo una adaptación para que la letra encaje en el público masculino y se ha hecho viral por usar el buen humor cubano, atrevido, pero sin "pasarse de la raya".

Seidy Carrera nació en el Cotorro, La Habana, y creció en Hialeah, "la ciudad que progresa". Hace pocos días ofreció allí un concierto en el Festival Multicultural y a pesar de que nadie es profeta en su propia tierra, cientos de personas se reunieron en la plaza y cantaron a coro "Tatuaje", a viva voz.

La artista estaba visiblemente emocionada, no había calculado el alcance que está teniendo su música hasta que tuvo la oportunidad de interactuar en directo con su público.

Los cubanos ya escuchan y conocen a Seidy La Niña en la isla. Sin embargo, según varios seguidores de la artista, sus canciones están censuradas en Cuba.

"Soy cubana y vivo en Cuba, oí hablar de ti y empecé a seguirte. Tus temas tienen tu sello personal. "Tatuaje" no he podido escucharla completa. Me encanta lo que haces, pero "Tatuaje" me ha cautivado. No mires a ningún lugar, sigue tu ritmo aunque moleste. Brillas con tu propia luz y eso no es imitable", le dijo una seguidora a Seidy.

"Quiero tatuar mi nombre en tu corazón para que no te olvides de mí. Soy adicta a lo que hay entre tú y yo, por eso que yo voy por ti", es el estribillo de este tema que promete dar mucho de qué hablar.

La música de Seidy mezcla los ritmos cubanos y el género urbano. "Mulatica" se estrenó el 15 de enero y tiene en YouTube 1.6 millones de visualizaciones. Esta canción, a diferencia de "Tatuaje", sí cuenta con un videoclip filmado en Miami en el que la cantante da rienda suelta a su cadera, su sensualidad y ritmo.

