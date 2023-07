Taxista cubano se niega a llevar a una anciana desde un hospital por faltarle 100 pesos

Una cubana denunció en redes sociales la falta de humanidad de un taxista de una agencia estatal que se negó a llevar a su madre de 78 años desde el hospital Miguel Henríquez hasta su casa por faltarle 100 pesos del precio que él había puesto a la carrera, que era de 600.

“Hola, necesito compartan esta publicación para que vean los directores y gerentes de Agencias de Taxi la falta de respeto que tienen sus trabajadores con los carros estatales del país -porque que no son dueños de ninguno- con el público necesitado”, comenzó diciendo la internauta, cuya denuncia ha sido difundida en redes sociales de modo anónimo.

Explicó que el desagradable incidente ocurrió a la salida de un turno médico con una anciana que tiene problemas de columna, que usa un bastón por la dificultad que tiene para caminar, y después de dos horas de espera en el hospital sin comer desde el día anterior, porque la prueba médica que iba a hacerse así lo requería.

“Ella necesitaba sin demora ir a la casa y para eso hacía falta alquilar un taxi, de los que allí trabajan, no sé si ilegal o legalmente, no nos interesa, porque como se sabe, el objetivo es 'resolver', y ya para llegar allí, se había localizado otro por una de las tantas agencias de WhatsApp”, precisó.

La mujer no detalló el trayecto que debía hacer el taxi, pero explicó que no era largo. Cuenta que al preguntarle a un taxista el precio, él contestó preguntándole que "de cuánto disponía". Al decirle que decidiera él, dice que al momento respondió 600 CUP.

"Le dije que sí, entonces la busqué y fuimos hasta allí, mi marido y yo veníamos en moto, cuando revisamos que nos faltaban 100 CUP porque habíamos merendado algo sencillo y no nos percatamos, le expliqué a aquel señor, también mayor y canoso como ella, que se supone no nació en esta era, y tiene valores humanos sentimentales y sanos, al montar casi, dijo que por ese precio no la llevaría, y que no le servía ese dinero, palabras textuales”, cuenta la denunciante.

La mujer lamentó que el chofer del taxi diera una “excusa tan desagradable e injusta ante una señora casi minusválida”, pero que para no crear una mala situación aceptaron, se quedaron callados y apareció otro chofer que sí los llevó por ese dinero.

“Que alguien me diga si hasta con lo poco a lo que tenemos acceso debe haber este abuso, esta ignorancia, este maltrato, es mi mamá la que necesitaba esa caridad, y si fuera otra persona tampoco estuviera de acuerdo con tanta indolencia, y pido esto llegue a los superiores que tengan que ver", concluyó.

Captura de Facebook/Entretenimiento Cubano

En los comentarios a la publicación, decenas de personas se mostraron indignadas por el incidente descrito, revelador de una creciente falta de humanidad que hace mella entre los cubanos.

A comienzos de mayo se viralizó el testimonio de una madre que aseguró que un taxista al que calificó de "insensible" porque se negó a llevarla junto a su hija de un año al hospital. En ese caso la internauta relató la amarga experiencia que vivió en la mañana de 22 de abril cuando ella y su esposo decidieron llevar a la niña al médico porque estaba con falta de aire desde el día anterior.

"Me dirigí a la parada del rutero y al ver la cola inmensa que había y la nena con una crisis de sibilancia, mi esposo y yo fuimos a hablar con el chofer de la gacela a explicarle la situación, a ver si de alguna forma nos podía montar para ir al hospital. Pues el chofer se negó, diciendo que no, que él tenía que llegar vacío a la parada, cuando todas sabemos que hasta vienen con el carro casi lleno en ocasiones", relató.

La mujer explicó que no dudó en tomarle una foto al carro y al chofer porque era la vida de una niña lo que estaba en juego.