Cubano denuncia supuesto acoso de una mujer en Las Tunas: “La policía no hace nada”

Un cubano residente en Las Tunas denunció el supuesto acoso de una mujer desde hace más de tres años y “la policía no hace nada”, según publicación compartida en redes.

“Para empezar, en las primeras fotos les muestro una publicación que hice hace rato sobre la muchacha que me acosa, dicha muchacha todavía lo sigue haciendo. Como muchos saben, estoy cansado de ir a la policía a plantear mi situación, para ver si acabo de salir de este problema, pero en ningún lado me hacen caso”, denunció en Facebook el usuario que se identifica como Dei King Like, aunque por documentos oficiales compartidos en la red social se nombra David Alejandro García Céspedes.

También la denuncia refiere que el joven ha ido a la estación de policía, a la fiscalía y a la delegación del Ministerio del Interior en Las Tunas sin que en ninguno de esos lugares atiendan su reclamo.

Captura Facebook/Dei King Like

Asimismo, dijo que esta mujer lo acusó por amenaza ante las autoridades “y al momento ya andaba la policía buscándome, me encerraron en un calabozo siete días injustamente”.

La denuncia de García Céspedes va acompañada de una foto de la fianza de 3,000 pesos que le pusieron en abril último, además de capturas de pantallas de algunos chats enviados a él por la presunta acosadora.

“Aquí les estoy dejando las cosas claras, y tengo pruebas. Ahí en la policía les deje un teléfono con mensajes, videos y fotos de la muchacha acosándome, aquí en mi barrio todas las personas que me conocen están de testigos”, asegura la denuncia.

Además refiere que aunque esa muchacha logró que lo encerraran “sigue cayéndome atrás, se me aparece aquí en mi casa, empieza a molestar a mi papá. Ya mi papa la bota y empieza de agresiva y a faltarle el respeto, hace tres días tenía una ropa tendida en la placa y me robó un pulóver, y sigue molestando y haciéndome la vida imposible”

Según lo escrito, el joven ha denunciado todos estos actos a las autoridades locales, pero “la policía lo que hace es meterle un cuento y ella se limpia con lo que le dicen allí”.

“Pido ayuda a ver si algún dirigente de este país tiene el poder en sus manos para que aquí la policía haga algo y resuelvan mi problema, que ya llevo tres años sin vida con esta muchacha molestándome todos los días y ahora hasta me meten preso”, apunta la publicación.

El joven igualmente refiere que en la policía le han dicho “que no pueden hacer nada” y que no hay ley que lo ampare.

“Ella me acosa y eso es un delito. Me amenaza que me va a matar, si no me caso con ella. Difama de mí, dice que yo tengo SIDA y condiloma, y me robó un pulóver. La policía no le hace nada y ahora mira como me trancan a mí que soy inocente. Pido justicia por lo que me han hecho y lo que me están haciendo todavía”, concluye García Céspedes en su denuncia por el supuesto acoso de una mujer y las autoridades no atienden su caso.