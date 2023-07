Otro incendio consume vivienda en Centro Habana

Un incendio consumió otra vivienda en Centro Habana en la madrugada de este miércoles, según reportes en las redes sociales.

“Hace 10min (4:25am) q llamé a los bomberos, y ya habían llamado, pero aún no he oído las sirenas. La explosión me despertó, y el olor a plástico derretido me hizo asomarme y había una casa en llamas en una 2da planta en Neptuno y San Francisco, Centro Habana”, informó en Twitter el usuario que se identifica como Rixon404.

El tuitero dijo a esta redacción que, aunque se sintió una fuerte explosión, no puede asegurar que la causa del siniestro haya sido, como viene siendo usual, la explosión de una moto eléctrica.

Este martes, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra el voraz incendio que en el que murieron siete personas, dos de ellos niños, en la madrugada del 28 de junio, tras quedar atrapados por las llamas derivada de la explosión de dos motorinas.

En las imágenes, de poco menos de un minuto de duración, se escucha el diálogo entre varios vecinos sorprendidos ante la magnitud del fuego.

En la vivienda vivía Magalys León, quien se desempeñaba como gerente económica de Centros Culturales de ARTEX y sus hijos adultos -una hembra y un varón- con sus respectivas parejas. Los dos menores fallecidos, Kevin Bernal López (4 años) y Carolina Bernal López (6) eran hijos de una de las parejas.

Tras el fatal incendio en la vivienda, localizada en la calle Perseverancia No. 159, entre Ánimas y Virtudes, las autoridades acordonaron la zona y procedieron a apuntalar la vivienda.

También a finales de junio al menos dos personas resultaron lesionadas y otras cuatro debieron ser evacuadas durante un incendio en una vivienda del municipio Diez de Octubre de La Habana.

En los últimos años la explosión de motos eléctricas se ha convertido en una de las principales causas de incendio en el país, ocasionando no solo importantes pérdidas materiales a las víctimas, sino también la pérdida de vidas humanas. No obstante, el incendio de Centro Habana el pasado 28 de junio ha sido el más mortífero por esta causa del que se tenga noticia hasta la fecha en Cuba.