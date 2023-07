Anuel AA publica foto de su hija con Yailin y Tekashi 6ix9ine le llama rata

Las redes arden con la reacción de Tekashi 6ix9ine a la última publicación de Anuel AA.

Hace unas horas el boricua compartió una secuencia de imágenes y un vídeo de un intercambio con Bad Bunny que se ha convertido en tendencia, y no por lo que esperaba.

En la publicación, donde demuestra que no hay controversia entre él y el Conejo Malo, puso varias imágenes suyas, otras junto a su primogénito Pablo y una de su hija con Yailin La Más Viral en la cuna del hospital recién nacida.

La foto de Cattleya no tendría nada de relevante si no fuera porque su madre nunca ha mostrado el rostro de la menor en ninguna de sus publicaciones y, al parecer, tampoco dio permiso a su padre para hacerlo.

Anuel AA muestra por primera vez a su hija Cattleya con foto de cuando nació / Instagram AA

Lo que no se podía imaginar Anuel -o quizás sí- es que Tekashi arremetería contra él en los comentarios: en primer lugar, por mostrar el rostro de la niña sin el consentimiento de la madre y, en segundo, por no 'ocuparse' de ella.

"Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario pero te pasaste subiendo esta foto sabiendo que Yailin no estaba lista", comienza su mensaje que a tan solo dos minutos de publicado tenía más de 1.100 likes y 200 reacciones.

"Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Pampers, renta para la casa, leche, ropa... Para el mundo puedes vender el sueño de ser Real pero yo te conozco, eres una rata, la definición", añade en su comentario.

"Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes", cerró su incendiario y directo mensaje, que borró poco después de volverse viral en redes y generar miles de comentarios.

Tekashi 6ix9ine carga contra Anuel AA por subir foto de Cattleya

Antes de esto, Yailin había subido una foto a las stories de su cuenta en Instagram donde se veía a su niña Cattleya en brazos de Tekashi. En esta ocasión, como ha hecho desde que nació, no mostró el rostro de su hija.

Hija de Yailin y Anuel en brazos de 6ix9ine / Instagram stories Yailin

¿Responderá Anuel AA al comentario ya borrado de Tekashi? ¿Eliminará del post la foto de su hija menor?

El rapero newyorkino y la cantante dominicana, por su parte, se han vuelto inseparables. No solo han colaborado en exitosos temas como el dueto "Pa ti", o "Dueño", de él con Lenier Mesa, en el que ella es modelo protagonista, sino que son cada vez más habituales las estampas donde se les ve pasando tiempo juntos.

Hace días protagonizaron un muy comentado momento, cuando él acudió al hospital a felicitarla por su cumpleaños 21, cargado de billetes y un Rolex para ella, que recién había pasado por quirófano -todo indica que para una nueva cirugía estética.

"En el poco tiempo que te conozco puedo decir que eres una persona hermosa dentro y por fuera. Gente van a opinar siempre y criticarte porque ven que tú estás logrando tus sueños. La envidia es algo feo. Yo veo mucho de mí en ti. Una estrella fenómeno. Si en esta vida vas a aprender algo de mí va a ser que nunca vas a necesitar a nadie solamente a ti misma y de Cata. Este día gózalo. Gracias a Dios tu cirugía salió bien", escribió él a compartir imágenes de la sorpresa que le dio.