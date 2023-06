Tekashi 6ix9ine y Yailin puro fuego en el videoclip de "Pa Ti", ¿más pullitas para Anuel?

A facturar se ha dicho y de paso a enloquecer las redes; Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral acaban de estrenar el videoclip de su colaboración “Pa Ti”, un tema que para muchos está hecho a la medida para lanzar unas cuantas pullitas al ex de la dominicana Anuel AA.

Ambos cantantes se encargaron de promocionar el video en Instagram, pero ni falta que hacía porque en apenas una hora ya rebasaba los 435 mil reproducciones en YouTube.

En el video de “Pa Ti” Yailin sacó toda su sensualidad y las poses más provocativas con unos looks de infarto y un bikini que no deja nada a la imaginación, y hasta se pintó el cabello con los mismos colores que Tekashi.

El rapero en su publicación en Instagram aprovechó para agradecer una vez más a Jorgina, nombre de pila de la dominicana, por haber confiado en él, por la amistad que han logrado y el poder hacer historia con este tema.

Captura Instagram / Tekashi

Como era de esperarse de semejante unión, el video tiene sus partes subiditas de tono que podrían avivar mucho más los rumores de un romance entre el rapero y la cantante que han estado circulando.

También en el audiovisual aparecen imágenes de Tekashi inundando de regalos costosos a Yailin y fajos de billetes, incluido el momento en que le obsequió un bolso y un reloj de miles de dólares.

La canción forma parte del disco de Tekashi, Leyenda viva, que también se estrenó este viernes con 11 canciones la totalidad de ellas escritas por el cubano Lenier Mesa.

Aunque el tema es de la autoría de Lenier tal pareciera que la letra fue hecha para que Yailin la dedicara a Anuel, al más puro estilo de Shakira y Bizarrap.

Frases como “yo no te perdí, tú me perdiste a mí”, “yo no soy tu peluche pa´ que tú juegues conmigo”, “yo no estoy pa ti, tú no eres pa´ mí, todas tus mentiras las creí, más que una estúpida yo fui”, bien podrían asumirse como indirectas al puertorriqueño.

Sin más, aquí te va el estreno de Tekashi y Yailin, “Pa Ti”: