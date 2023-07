Cubana increpa a Limay Blanco por no ayudarla: "No me hiciste caso"

Una cubana increpó al humorista Limay Blanco en su propia casa y lo acusó de no hacerle caso durante un pedido de ayuda para la gestión de un medicamento.

El artista lidera el proyecto humanitario "Cristo cambia vidas", mediante el cual ha entregado 23 viviendas a mujeres con hijos que no tenían un hogar, y gestiona medicinas, insumos médicos, sillas de ruedas, alimentos y artículos varios para personas necesitadas de ellos.

Sin embargo, esta labor en un país plagado de carencias deja sus sinsabores, y así lo hizo ver Blanco en un video publicado en Facebook, donde se replanteó la viabilidad de continuar con el ministerio.

La mujer fue a la casa del popular humorista y cuando este iba a entrar a su estacionamiento lo increpó duramente.

"Llevo seis meses suplicándote por una medicina, por una ayuda, mi hijo te ha escrito por todos los lugares por los que se puede contactar contigo, jamás me diste respuesta. Yo te llamé por teléfono, que todavía estamos desesperados. Estoy muy disgustada contigo", le dijo la señora.

Blanco le aclaró que él era humorista: "Yo soy comediante, yo no debo hacer esto. Yo no debería de repartir medicamentos, ni entregar tantas casas, yo debería vivir como viven todos los humoristas a los que no les preocupa si comiste o no comiste. Usted me está reclamando porque yo no la he podido ayudar", le dijo.

La señora, sin embargo, le reclamó que debería habilitar un teléfono, y cuando él respondió que no tenía que atender a nadie, la mujer le replicó: "Bueno retírate, así nadie te puede reclamar".

Blanco le recuerda que han sido entregadas 23 casas y tres contenedores de medicamentos a personas enfermas, pero ella reclama que "a mí no me tocó".

Finalmente, el artista indicó que podría terminar el ministerio "Cristo cambia vidas", porque es muy difícil satisfacer las necesidades de todas las personas que requieren ayuda en la isla.

Asimismo, dijo que su carro se ha deteriorado por cargar en él bloques y ladrillos para reparar casas y que debe ir a dormir muchas veces a otro sitio fuera de su hogar porque en este no puede descansar.

"Soy una sola persona", comentó.

Más de 700 personas han reaccionado a la publicación del artista y le han pedido: "no te rindas", "no pares" de hacer el bien, en un país donde la pobreza ha crecido a niveles alarmantes y las personas vulnerables se encuentran cada vez más desprotegidas.

Limay se ha convertido en los últimos años en un auténtico filántropo que ha sorprendido por su capacidad para resolver problemas a familias cubanas que subsisten en condiciones de extrema vulnerabilidad.

El pasado mes Blanco hizo entrega de una vivienda –la número 23 comprada gracias a donaciones de cubanos dentro y fuera de la isla– a una cubana madre de tres hijos que vendió su pelo para darle de comer a los menores.

A través de su proyecto humanitario, sostenido gracias a las donaciones de cubanos generosos radicados en el extranjero, aspira a entregar 100 viviendas.

También ha pedido ayuda para conseguir medicamentos para infantes cubanos, como la niña Cataleya, aparentemente afectada por una parálisis cerebral, y que hace dos semanas necesitaba con urgencia diazepán, un medicamento "en falta" en la red de farmacias del país. Blanco logró gestionar el medicamento a través de sus red de seguidores.

A fines de ese mismo mes hizo otro pedido de apoyo para comprar un televisor para un abuelito de 88 años que tenía el suyo roto.

Logró conseguir el equipo en menos de 24 horas después de su llamado, evidenciando que es capaz de generar empatía con el prójimo y tocar las fibras más sensibles de la sociedad cubana a pesar de las carencias.