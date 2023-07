Kristoff Kriollo cuenta las cosas que lo maravillan en Miami

El influencer cubano Kristoff Kriollo (Christopher Gómez) lleva poco tiempo en la Florida pero ya acumula una lista de cosas que lo han maravillado en Miami.

En una entrevista en el canal de YouTube del youtuber cubano Carnota, Kristoff contó cómo han sido sus primeros días en la Ciudad del Sol. Está viviendo la experiencia con un enfoque positivo y divertido.

A la pregunta de Carnota sobre cómo estaba, el influencer respondió risueño: "Aquí, chocando con el capitalismo malo y cruel", dijo entre risas.

El joven cubano mencionó que una de las cosas que más lo ha sorprendido es la publicidad que se puede ver por las autopistas y por las principales calles de Miami.

"A mí se me va la vista para la publicidad. No sé por qué pero voy por la carretera y se me va la vista a la publicidad", explicó.

En otras ocasiones ha explicado que también se siente maravillado con la diversidad de productos en los mercados y con las opciones de divertimento que tiene Miami, a las que se ha referido indirectamente.

Confesó en la entrevista que llevaba mucho tiempo queriéndose ir de Cuba. Hace cinco años comenzó a hacer videos divertidos, que tenían una temática internacional, pero creció en popularidad cuando hizo contenido cubano.

El influencer contó que en un interrogatorio que le hizo la Seguridad del Estado cuando él era estudiante universitario, lo acusaron de no ser el verdadero autor de sus guiones.

"Me dijeron que me los hacían Ultrack y Otaola", dijo Kristoff entre risas.

Se refirió también a cómo se ve desde Cuba el contenido que generan los influencers cubanos en Miami y aseguró que si son buenos videos, son muy bien recibidos, vengan de donde vengan.

Kristoff Kriollo explicó que dejó a parte de su familia en Cuba, en especial a sus abuelos y a sus perros, que son para él como sus hijos.