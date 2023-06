Influencer Kristoff Kriollo revela amenazas de la Seguridad del Estado

El influencer cubano Christopher Gómez -conocido en sus redes como Kristoff Kriollo-, quien acaba de emigrar a Estados Unidos, relató las presiones que sufrió por parte de la Seguridad del Estado, debido a su condición de “figura audiovisual”

“Yo estaba estudiando Licenciatura en lenguas Extranjeras, y como en 3er año por ahí, la decana me llama y me dice que tienen que reunirse conmigo por que yo me he vuelto una figura audiovisual”, cuenta el youtuber en un video de su canal.

“Dos de la Seguridad se reúnen conmigo como dos horas y pico porque les molestó un video. Básicamente un video donde metí con su dios, el dios Fidel, el Innombrable, el Voldemort. Ellos vieron ese video y me obligaron a firmar un papel donde yo prometía no hacer más videos donde me metiera con el Gobierno o los dirigentes”, continúa el relato del Kristoff, que mostró el sketch donde usaba una imagen de Fidel Castro en el infierno, lo que llamó la atención de los agentes que atendían la Universidad de Matanzas.

Finalmente, el influencer cuenta cómo los oficiales intentaron captarlo, haciéndole firmar otro papel con el juramento de la Seguridad del Estado. Ante su negativa, lo amenazaron “con no poder ayudarlo” y con enviarlo a prisión.

Finalmente, Kristoff aseguró que ante el rumor de que un estudiante se había intoxicado en la Universidad de Matanzas, uno de los agentes le pidió que hiciera un video donde se viera que en la escuela no pasaba nada.

“Fueron días muy difíciles, a partir de ahí con tremendo miedo, no podía hacer videos de lo que yo quisiera, cuidándome”, dijo.

Kristoff Kriollo llegó a Estados Unidos la pasada semana, y como todo youtuber e influencer no dejó pasar la oportunidad de contar cómo fue su adiós a Cuba.

En su canal de YouTube, publicó un video que comienza con él en un almendrón escuchando supuestamente a Boncó Quiñongo en la radio de Miami anunciando su llegada, sin embargo, las imágenes dicen todo lo contrario porque el cartel de bienvenida es a Colón, Matanzas.

“Se darán cuenta que estoy en Estados Unidos, no por las vistas, sino porque tengo un cigarro electrónico”, dice el influencer mientras muestra las calles alrededor de su residencia en Cuba, antes de aclarar que fue grabando estas imágenes para dejar evidencias de todo su proceso antes del viaje.

La salida de Kristoff se demoró unos días porque no habían llegado los resultados de su chequeo médico, y en ese transcurso se encargó de documentar el momento en el que regaló sus ropas a los amigos, su último baño en la playa con su mascota y por supuesto las despedidas que siempre dejan una sensación amarga mezclada con felicidad por el nuevo comienzo.

A su llegada a Miami el influencer publicó un divertido video bailando en el estacionamiento de un Walmart el tema de Cándido Fabré “Deja que Raúl se entere”.

También ha compartido algunas de las bromas que le hicieron sus amigos y por supuesto no faltó el momento en el que exploró “un mundo nuevo” en su primera visita a un supermercado.