Tragedia en Florida: Bebé de 18 meses muere en el auto tras ser olvidada por sus padres

Una pareja de Florida, Joel y Jazmine Rondon, ambos de 33 años, han sido acusados tras la trágica muerte de su hija de 18 meses, quien fue olvidada en el auto durante la noche después de una fiesta del 4 de julio. Enfrentan cargos de homicidio agravado de un niño.

Según el informe policial, la pareja asistió a una celebración del 4 de julio en Lakeland, a unas 35 millas al noreste de Tampa, Florida, con la bebé y sus otros dos hijos de 6 y 8 años. Alrededor de las 2 a.m. del día siguiente, cuando regresaron a casa, comenzaron a descargar alimentos y artículos del automóvil. Jazmine le pidió a Joel que llevara a la bebé adentro mientras ella se encargaba de los otros dos niños. Joel, al ver una de las puertas del auto abierta, llevó más cosas a la casa. Cuando volvió a salir, notó que las cuatro puertas de su auto, un Hyundai Elantra, estaban cerradas. Asumió que su esposa había sacado a la bebé del auto, por lo que entró a la casa y se fue a dormir alrededor de las 3 a.m.

Al día siguiente, al despertarse para ir al trabajo, Joel le pidió a uno de los niños que fuera a ver cómo estaba la bebé. Alrededor de las 11 a.m., tras decirle que no estaba en el dormitorio, comenzó a buscarla por toda la casa sin encontrarla. Al salir y mirar en el automóvil, encontró a la bebé sin reaccionar, aún sujetada a la silla de seguridad. En medio del pánico, llevó a la bebé a la casa, aún atada a la silla para niños. Junto a su esposa, la llevaron al Lakeland Regional Health Medical, pero a pesar de los esfuerzos por enfriar su cuerpo, no pudo ser revivida.

El personal médico notificó a las autoridades, quienes asumieron la investigación. Según la policía, a las 2:42 p.m., la temperatura corporal interna de la bebé era de 104.4 °F. Las autoridades estiman que el índice de calor llegó a los 105 °F y la temperatura del automóvil podría haber estado entre 130 y 170 °F al momento de la tragedia.

Pasadas las 7 p.m., la pareja se sometió a exámenes de detección de drogas del Departamento de Niños y Familias. Joel dio positivo por metanfetamina, marihuana y alcohol, mientras que Jazmine dio positivo por marihuana y alcohol. "Diecisiete horas después de llegar a casa de la fiesta, así que pueden imaginarse en qué estado estaban cuando llegaron", agregó el alguacil.

La autopsia determinó que la causa de muerte de la bebé fue hipertermia al ser dejada en un automóvil. La pareja fue arrestada este jueves y permanece recluida en la cárcel del condado Polk, enfrentando cargos de homicidio involuntario agravado de un niño, un delito grave de primer grado.

"Es dolorosamente evidente que esta niña sufrió una tortura. Fue una muerte tortuosa. Esto no es un accidente, esto es pura negligencia. El núcleo de la negligencia es el abuso y el uso de drogas", dijo el alguacil Judd.

Este incidente trágico se suma a una serie de eventos similares que han ocurrido en Florida en los últimos años. En marzo de 2023, un niño de dos años murió después de ser olvidado en un auto por su padre en Port St. Lucie. En mayo del mismo año, otro bebé murió en un auto en Florida mientras sus padres iban de compras. En 2016, una bebé de 11 meses murió en Hialeah después de ser supuestamente olvidada en un auto durante varias horas. En 2017, un bebé murió en Miami después de ser abandonado en un auto.