La Dura se estrena como modelo de pasarela en la Miami Swim Week

La Dura sigue dando de qué hablar en las redes, sobre todo después de su aparición en la pasarela de la Miami Swim Week con un look de infarto.

La influencer cubana modeló para la marca de ropa Pink Melon que presentó una colección de trajes de baño y muy veraniega.

Luciendo un pantalón acampanado super sexy, un top en forma de flores que solo cubría sus senos y el cabello totalmente suelto, La Dura desfiló con toda la seguridad y confianza en sí misma.

También posó para las cámaras del evento y por supuesto su Instagram fue testigo de cada momento: "Saliendo de mi zona de confort en cuanto a vestuario y stage, todo fue improvisado nunca antes había pisado una pasarela, gracias Pink Melon por quererme allí con ustedes".

Uno de los que no pudo evitar dejarle un piropo fue su pareja Jacob Forever. “La más dura”, le escribió el cantante en los comentarios al video de su modelaje, a lo que ella respondió con un “tus ojos son los mejores”.

Captura Instagram / La Dura

La reacción de La Dura seguramente tuvo mucho que ver con las críticas que recibió en ese mismo post por su pasarela, pues algunos de sus seguidores repararon en su poca experiencia como modelo y hasta señalaron que se veía “pasadita de peso”.

“Pero qué ridícula se ve entre esas modelos profesionales por Dios, no hay que exagerar”, escribió una internauta y le llovieron las respuestas, incluida la de La Dura: “Quéjate con la dueña del desfile que pidió mi presencia”.

Captura Instagram / La Dura

No obstante, fueron más los mensajes positivos que recibió la influencer: “No hagas caso a comentarios negativos, para muchos eres perfecta y para mí un ejemplo a seguir”; “Así de simple ninguna te iguala con todo lo profesional que puedan ser”; “Se ve super, para mí super natural, la admiro muchísimo por su cubanía”; “Bella yo estaba allí eres increíble muy sencilla y natural”.

Algunas internautas incluso defendieron el hecho de que el desfile no solo incluyera a modelos profesionales: “En esta pasarela se vieron muchas que no son modelos profesionales ya que la diseñadora mostró varios tipos de cuerpos. Yo prefiero una pasarela así y no una donde todas las modelos no representan la manera que la mayoría de las mujeres nos vemos”.

Ni La Dura con su legión de fans en las redes escapa de las críticas y cuestionamientos, pero siempre apuesta por complacer con cada foto a sus seguidores.