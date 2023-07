Jacob Forever, Dany Ome y Kevincito El 13 aplican "La ley" a ritmo de reguetón

La espera terminó, el nuevo tema de Jacob Forever, Dany Ome y Kevincito El 13 está disponible en todas las plataformas digitales, y seguramente será uno de los títulos que sonará a partir de este fin de semana entre los fanáticos del género urbano.

“El tema no ha salido y yo nada más entro a mi Instagram y es el tema `La Ley´, estamos pegaísimos sin salir esa es la realidad”, aseguró Jacob en sus historias de Instagram cuando faltaban dos horas para el estreno en YouTube.

Dany Ome, por su parte, compartió un adelanto del video en su perfil en esa red social: “Ya estamos arriba. Espero disfruten de este súper éxito. Con mucho amor”.

El hecho de que Jacob se una a los jóvenes exponentes del género urbano ha motivado muchos elogios entre sus seguidores.

“Así es como tiene que ser los viejos ayudando a los nuevos talentos”; “Grande Jacob apoyando a los nuevos talentos del género urbano”; “Qué clase palo este va a ser el tema más duro de este año”; “Se fue este tema para las grandes ligas”, comentaron algunos de sus fanáticos en su canal de YouTube.

En minutos el videoclip, dirigido por Alex Lay, ya superaba las dos mil reproducciones en esa plataforma y no es para menos porque la combinación es explosiva.

“Pero contigo voy a hacerme el abogado y voy a aplicar la ley, a partir de ahora tú vas a querer, pero te lo juro no se va a poder / Y me tienes que ver de la mano mami con otra y te va a doler cuando yo bese otros labios y no sea en tu boca”, dice el estribillo que ya esta de fondo en varios reels en redes sociales.

Desde que los artistas anunciaron esta colaboración las expectativas estaban a mil. En ese momento Jacob dijo que esto le olía a pegadera.

¿Y tú qué crees, se pega o no se pega este junte?