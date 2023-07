EE.UU. responde a acusaciones de La Habana: "Sí se pueden importar medicamentos a Cuba"

El gobierno estadounidense respondió a las recientes acusaciones de La Habana sobre el embargo y afirmó que "sí se pueden importar medicamentos a Cuba" desde ese país.

"¡Sí se pueden importar medicamentos a Cuba desde EE. UU.! El embargo estadounidense a Cuba permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses, así como de otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana", recordó en un hilo de Twitter la Embajada de Washington en La Habana.

Aclara que desde principio de año Washington aprobó casi 900 millones de dólares en exportaciones médicas a Cuba, y el año pasado la cifra fue de más de 800 millones de dólares, el doble de lo aprobado en 2021.

"Que el embargo no se manipule como excusa para la falta de atención médica en Cuba", dijo la sede diplomática, luego de que el canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijera el martes que la política estadounidense es responsable de "la escasez de medicamentos y la falta de insumos para la sanidad pública en Cuba".

La Embajada posteó el link de la licencia del Departamento de Comercio, con información pública al respecto.

Asimismo, invitó a comprobar la información pública en sitio web del Departamento de Estado donde se enlistan las excepciones del embargo aplicadas a partir de 2021 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), para gestionar el envío de suministros humanitarios a Cuba.

Estos suministros incluyen alimentos, medicinas y bienes considerados ayuda humanitaria.

"Así que no, el embargo no es ningún “bloqueo” ni la razón por la que los ciudadanos cubanos no tienen acceso a medicamentos. #MejorSinRepresión", concluyó la Embajada.

El canciller cubano había afirmado el pasado martes que "a pesar de enfoque mendaz de muchos voceros del gobierno EE.UU, los medicamentos sufren las mismas prohibiciones impuestas por el bloqueo al resto de las mercancías. No existe excepción o posibilidad alguna para que Cuba importe medicinas y productos, o equipos médicos desde EE.UU".

El funcionario cubano justificó así la crítica escasez de medicamentos y la brutal caída en la calidad de la sanidad pública del país, una situación que cuesta vidas y provoca tragedias en el seno de muchas familias, según se constata en las frecuentes denuncias que hacen los cubanos en sus redes sociales.

El régimen cubano insiste en su campaña de desinformación, a pesar de los datos y las repetidas declaraciones de funcionarios del gobierno estadounidense que demuestran que Cuba puede y ha importado medicinas y equipos médicos de Estados Unidos.