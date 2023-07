Largas colas y peleas para tramitar licencia de conducción en Miami

Foto © Captura de video Instagram / Only in Dade

Usuarios en las redes sociales han documentado largas colas y peleas para tramitar la licencia de conducción en Miami.

Estos incidentes se producen luego de que desde el pasado 1 de julio el gobernador Ron de Santis invalidara para Florida las licencias otorgadas a migrantes indocumentados en 5 estados de EE. UU.

Las páginas de Instagram Only in Dade y Somos Cubanos compartieron imágenes de multitudinarias aglomeraciones en las afueras de las oficinas de trámites en las que se puede apreciar además presencia policial y algunas discusiones.

Por su parte, el usuario Ulises Briones compartió un enfrentamiento verbal en una cola en el parqueo de un centro comercial entre un cubano y un guardia de seguridad que amenaza con llamar a la policía ante los insultos del hombre.

“Esto es para sacar la licencia de conducir cada día se hace más difícil en Miami realizar cualquier trámite ese día se cayeron a tiro en la cola”, aseguró un internauta en los comentarios, información que no ha sido confirmada por CiberCuba.

Otro internauta asegura que se trata del Mall De La Americas, en Miami.

La nueva ley de inmigración impulsada por De Santis invalida “las licencias de conducción emitidas en otros estados y que estén en posesión de inmigrantes no autorizados”, al tiempo que prohíbe la emisión de una licencia de conducir a cualquier persona que no proporcione prueba de estancia legal en Estados Unidos.

Tampoco servirán las licencias que no sean válidas en otros estados, ante lo cual el portador será citado.

Una lista de clases de licencias de otros estados que no son válidas en Florida publicada por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados aclara que las licencias emitidas a indocumentados en Connecticut, Delaware, Hawái, Rhode Island y Vermont no serán admitidas.

El listado, citado por Diario Las Américas, especifica:

Licencias de Connecticut que indican "No para identificación federal".

Licencias de Delaware que indiquen "Solo privilegio de conducir" o "No válido para identificación".

Licencias de Hawái que indiquen "Licencia de conducir de propósito limitado", "Permiso de instrucción de propósito limitado", "Licencia de conducir provisional de propósito limitado" o "No válida para uso con fines federales oficiales".

Licencias de Rhode Island que indiquen "No para identificación federal", "Tarjeta de privilegios de conducir" o "Permiso de privilegios de conducir".

Licencias de Vermont que indiquen "Tarjeta de privilegios de conductor no para propósitos de REAL ID", "Tarjeta de privilegios de conductor para jóvenes no para propósitos de REAL ID" o "Tarjeta de privilegios de aprendiz no para propósitos de REAL ID".

Esta prohibición es parte de una legislación aprobada por los congresistas estatales para ejercer control sobre la inmigración, que entró en vigor desde el pasado 1 de julio.