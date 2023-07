Actor suspendido por funcionario de Cultura en La Habana por no contar con título profesional

El actor cubano Ángel Kike Díaz Núñez, quien ha alegrado a varias generaciones de cubanos al dar vida a personajes como el inolvidable güije de “El Camino de los Juglares”, fue suspendido de su trabajo por un funcionario de Cultura por no contar con titulación profesional.

El propio titiritero y teatrista hizo la denuncia en publicaciones en su perfil de Facebook este domingo: “Estimados amigos colegas! Saludos y muchas bendiciones! Estoy dando esta noticia algo o bastante humillante, porque me expulsaron de mis talleres en la Casa de la Cultura de mi barriada Arroyo Naranjo, por no ser graduado de la Escuela de Instructores, ni del ISA, ni de la ENA!..., qué gran humillación!... para alguien como yo que tanto he dado a nuestra cultura!! Eso no cuenta!”.

El actor dijo también que casi lo obligaron a llevarse su producción de los pequeños almacenes donde la tenía a buen resguardo en la propia instalación. “Ya yo no servía por no tener un Título. He pasado muchas humillaciones, pero basta ya, solo les pido que los que me quieran y admiten mi trabajo sean auténticos evaluadores de mi Arte! ¡Gracias a todos ustedes por creer en mí!, subrayó.

Captura de Facebook/Ángel Kike Díaz Núñez

La expulsión del artista de su puesto de trabajo ha levantado una ola de indignación entre colegas, amigos y su público, quienes han expresado en redes sociales su total apoyo al actor y denunciado el acto de injusticia que se ha cometido contra él.

“Un acto de indignación y bochorno acaba de ocurrir con el maestro titiritero y teatrista Ángel Kike Díaz Núñez, quien acaba de ser suspendido de las actividades de la Casa de Cultura ‘Justo Vega’, de Arroyo Naranjo, tras el criterio de cierto funcionario que le alegó ‘no ser graduado de la Escuela Nacional de Arte, ni de la Escuela de Instructores ni diplomado de la Universidad de las Artes (ISA)’", denunció en Facebook Nevalis Quintana Fernández, actor del Espacio Teatral Aldaba.

En su publicación señaló que el funcionario que lo suspendió tiene un “gran desconocimiento” sobre él, porque Díaz Núñez “es historia viva en la formación de artistas titiriteros y referente del Teatro para Niños y de la Televisión”.

Captura de Facebook/ Nevalis Quintana Fernández

Asimismo, subrayó que “muchos de mi generación crecimos con los títeres de ‘Arcoíris Musical’ o reímos con el güije de ‘El Camino de los Juglares’, por solo mencionar dos espacios infantiles de la pequeña pantalla”.

“Ángel Kike Díaz ha sido merecedor de múltiples premios y reconocimientos en su carrera artística y es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba”, añadió.

El actor destacó también que “Ángel impartió sus enseñanzas en un taller de títeres para niños en dicha Casa de Cultura durante 17 años, ganándose el cariño de su comunidad”.

“Este simple reconocimiento no bastó para este funcionario, desde su posición burócrata, en su acto de humillación a un artista y maestro de la escena. Para Ángel Kike Díaz Núñez mi apoyo y respeto. Ante este bochornoso acto de Injusticia, mi denuncia como artista. Para salvar la Cultura en Cuba, debemos salvar primero a sus artistas”, concluyó en su denuncia Quintana Fernández.

Otra publicación en Facebook, del creador digital Sergio Hurtado, calificó la suspensión del actor cubano como “una injusticia, un homicidio artístico de los más grandes que puede haber”.

Captura de Facebook/ Sergio Hurtado

Hurtado argumentó que el actor cubano ha hecho su trabajo toda su vida como pocos pueden hacerlo, “mejor que cualquier artista que ostente de un papel”.

Destacó que el titiritero nació con ese talento, “un arte perfecto y lleno de amor que nos entregó con muchísimo sacrificio a lo largo de su carrera”.

La publicación recordó que “el arte para manifestarlo no es necesario que lo ponga en un papel, el arte no se aprende, con el arte se nace”.

“Es absurdo que después de tanto Ángel Kike Díaz tenga que demostrar el pedazo de artista que es mediante un papel para seguir llenando de amor y de ilusiones los corazones de las nuevas generaciones”, apuntó Hurtado, quien dijo ser aprendiz del actor y admirador de su trabajo.

“Hago un llamado a todo aquel que pueda alzar su voz para que esta injusticia no vaya más lejos, para que nuestros niños y no tan niños y nuestro país no se priven de disfrutar de nuestro maestro titiritero. Por favor, todo el que pueda ayudar a cambiar esto, es una buena causa es nuestra Cultura… Fuerza maestro, es sólo cuestión de tiempo”, concluyó.