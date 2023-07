Mujer retrasa 3 horas vuelo en EE.UU. porque un pasajero "no era una persona real"

Una mujer creó un gran momento de tensión al interrumpir y retrasar tres horas un vuelo de American Airlines afirmando que uno de los pasajeros no era "una persona real".

El avión, que partía desde el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth rumbo a Orlando, debió postergar su salida por las alegaciones de la mujer de que una de las personas a bordo no era real y tenía que bajarse.

En un extraño grabado por otros asistentes, la mujer aparece gritando palabrotas cuando estaban a punto de despegar.

"Ese hijo de p... de allí no es real", gritó "Y te digo, te puedes sentar en este avión y morir con ellos, pero yo no, yo no voy, adiós", afirmó.

"Les digo, me voy [de aquí] y hay una razón por la que me voy a la m... y todo el mundo puede creerlo o no creerlo", se oye decir a la mujer no identificada en el video mientras camina hacia la parte delantera del avión.

El video se viralizó en TikTok y la dama no fue detenida por el incidente. Muy posiblemente, padecía de aerofobia.

American Airlines dijo a la prensa que se trataba de un vuelo que tuvo que ser "regresado a la base debido a un cliente perturbador". La compañía dijo que las fuerzas del orden locales llegaron al lugar.

"El vuelo fue recibido en la puerta de embarque y el cliente fue expulsado del vuelo", dijo un portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico.

"La seguridad y la protección son nuestras principales prioridades, y agradecemos a nuestros clientes su comprensión y a los miembros de nuestro equipo su profesionalidad en la gestión de una situación difícil", añadieron.

El incidente se hizo masivamente viral a través de TikTok y Twitter, generando una avalancha de teorías inverosímiles sobre por qué la mujer salió furiosa del avión, así como decenas de memes.

En otro curioso incidente de avión, un avión de American Airlines que hacía el trayecto de Jacksonville, en Florida, hacia Washington DC, aterrizó de emergencia debido a que una pasajera intentó entrar a la cabina del piloto.

Alrededor de las 3:41 pm, el vuelo AA 3444 tuvo que desviarse al Aeropuerto Internacional de Raleigh-Durham (RDU), en Carolina del Norte. Inmediatamente después, la policía abordó el avión y detuvo a la sospechosa.

La pasajera cargó contra la puerta de la cabina, "no la violó", pero "sí corrió hacia ella".