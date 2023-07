Muere Juan "Coco" Gómez, un auténtico hombre de béisbol

El formidable entrenador Juan “Coco” Gómez, una indiscutible gloria del béisbol cubano, falleció este martes a la edad de 89 años.

Nacido el 24 de diciembre de 1933 en Matanzas, Gómez intervino en dos Series Nacionales como jugador y a partir de entonces comenzó a desarrollar una brillante carrera en los dugouts.

Su estreno como manager tuvo lugar con Granjeros (1965-66), y posteriormente pasó al frente de un Habana que se impuso en 1967-68 con récord aún vigente de 74 victorias y 23 derrotas.

Entonces se tomó un descanso para volver con Industriales (1971-72) y continuar desde el puesto de mando de Constructores (1972-73), Henequeneros (1974-75), Guantánamo (1982-83) y Sancti Spíritus (1983 a 1985).

Al frente de esas escuadras acumuló 389 éxitos y 332 fracasos.

Interrogado sobre la inestabilidad del trabajo que le tocó cumplir, en 2011 le dijo al diario Juventud Rebelde: “Yo no decidía tanto cambio. Me mandaban a prestar servicios a otras provincias. Muchas veces ni siquiera podía completar el trabajo, porque los resultados no llegan enseguida. Asumí que iba a sembrar semillas y otros recogerían los frutos”.

También se desempeñó como coach de tercera en numerosos certámenes.

En los Juegos Panamericanos de Wínnipeg 1999 estuvo presente como auxiliar del mentor Alfonso Urquiola, y al año siguiente decidió retirarse luego de los Olímpicos de Sidney.

Las causas de su deceso no han sido reveladas, y la prensa oficial todavía no se ha hecho eco del lamentable acontecimiento.