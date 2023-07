Capturan pitón birmana de casi seis metros en Florida

Foto © Conservancy of Southwest Florida

Cazadores en el sur de Florida capturaron una pitón birmana de casi seis metros de largo y de 125 libras de peso, según prensa local.

La pitón capturada es ahora la más larga hasta ahora encontrada en ese estado dijo el Conservancy of Southwest Florida en un reporte de este jueves de Local 10.

Los expertos aseguran que en cada captura de esta especie invasora se aprende mucho más de ella.

"Su material genético puede resultar valioso para una eventual comprensión de la población fundadora del sur de Florida", afirmó el biólogo de Conservación, Ian Easterling, quien estudia esta especie que se está extendiendo desde su zona de cría en los Everglades hasta las zonas urbanas de Miami, Palm Beach y Fort Myers, e incluso amenazan con llegar hasta el lago Okeechobee, al sur de Orlando.

Según un reciente estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos, estas serpientes que llegan a medir más de seis metros de largo y pesar más de 200 libras, son uno de los problemas de gestión de especies invasoras más difíciles de resolver en todo el mundo, además de que su población es desconocida por lo rápido que se reproduce y crece.

El citado estudio recomienda por lo pronto una mayor inversión en investigación para hallar nuevas formas de rastrear y erradicar estas pitones, además de insistir en que controlar esta invasión es fundamental para proteger el Parque Nacional de los Everglades, el cual abarca 1.5 millones de acres de hábitat tropical y subtropical, con uno de los ecosistemas más diversos del mundo.

Entre los esfuerzos para controlar la proliferación de esta especie invasora, cada año se realiza Florida Python Challenge, con incentivos de hasta 10,000 dólares por cazarlas, que en esta temporada se realizará del 4 al 13 de agosto próximo.

El Florida Python Challenge 2023 ofrecerá más de 30,000 dólares en premios, que se dividirán en partes, para quienes eliminen el mayor número de pitones, según la convocatoria oficial de esta competencia.

En este concurso anual, los participantes asumirán el papel de cazadores de pitones y tratarán de eliminar tantas pitones birmanas como puedan del ecosistema de los Everglades de Florida.

Quien elimine el mayor número de pitones ganará un gran premio de 10,000 dólares, aunque también hay un premio de 7,500 dólares para el segundo clasificado del gran premio, patrocinado por la Fundación Bergeron Everglades.

La convocatoria aclara que serán descalificadas las personas que maten de forma inhumana alguna pitón durante el concurso, que se realiza cada año porque las pitones birmanas se han convertido en una especie invasora en el ecosistema de Florida, y, según estudios, tienen un impacto negativo en la vida silvestre nativa al depredar aves, mamíferos y reptiles.

En 2022 participaron en este reto unas 1,000 personas de 32 estados, Canadá y Letonia, quienes lograron retirar de esa región 231 pitones birmanas, una cifra que duplicó lo que se cazó en la competencia de 2020.

En esta competencia pueden participar tanto cazadores de serpientes profesionales como novatos, aunque todos los participantes deben completar una formación en línea antes de poder inscribirse en el evento.

Esta preparación es para enseñar a los competidores a identificar pitones birmanas y cazarlas con “métodos de matanzas humanitarios”.

Además, la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida (FWC) refiere en su página oficial que las observaciones de pitones birmanas pueden notificarse a su línea directa de especies exóticas (888-483-4681).

La FWC puntualiza que las pitones deben sacrificarse in situ de forma compasiva en el momento de la captura porque no se pueden transportar vivas.

Además, refiere que los reptiles no nativos, como las pitones birmanas, se pueden matar sin crueldad en tierras privadas en cualquier momento, con el permiso del propietario, ya que no se requiere permiso, por lo que FWC anima a las personas a capturar y matarlas en estas zonas siempre que sea posible. No hay límite de capturas.

Asimismo, la caza de esta especie invasora en terrenos gestionados por la FWC, y de acuerdo con la Orden Ejecutiva 20-17, también puede hacerse sin crueldad en cualquier momento del año.

Para ello solo se debe respetar todas las normas de la zona y no se requiere permiso ni licencia de caza. Tampoco hay límite de capturas.

Estos constrictores gigantes, que no son venenosos, se introdujeron en el sur de Florida a principios de la década de 1990. Se expandieron tras el paso del huracán Andrew, el cual destruyó un negocio de reptiles que criaba pitones como mascotas.

En esa ocasión miles escaparon a la naturaleza y son a la vuelta de los años una especie por ahora invencible e imposible de erradicar.