Limay Blanco perdona y ayuda a joven que robó en su casa

La bondad y fe en Dios del humorista cubano Limay Blanco fue puesta a prueba una vez más, al compartir en redes sociales lo que consideró un milagro divino, luego que le robaran por tercera vez en su vivienda.

El 7 de julio, en horas de la noche, una persona sustrajo toda la comida que tenía en la nevera, aprovechando que este se encontraba fuera de casa, según relató Blanco en un video que compartió en Facebook.

Explicó que luego de que le robaran una puerca y una caja de pollo, porque el muro perimetral de su casa estaba roto, decidió instalar cámaras de seguridad y por eso identificó a la persona que allanó su vivienda.

Tras enseñarle el video a varios vecinos, todos coincidieron en que se trataba de un muchacho del barrio. Blanco puso la denuncia frente a la policía y decidió hablar con la familia del sospechoso.

Tanto el abuelo como la madre del muchacho se mostraron avergonzados por lo que pasó y confesaron que el joven tenía una deuda de 10 mil pesos y quizás por eso entró a robar en casa de Limay Blanco, porque su vida estaba en peligro.

La familia del joven no aprobó lo que hizo y ofreció disculpas en su nombre; pero Blanco confesó que necesitaba hacer algo más.

Se levantó, fue para su casa, le pidió a la esposa 10 mil pesos, los metió en un sobre y se los entregó a la madre del supuesto ladrón.

"Ellos no entendieron cómo este loco pagaba la deuda de la persona que le robó. Quizás yo tampoco lo entendía, pero me sentía bien haciendo eso", confesó.

Mientras la madre rompía a llorar por el gesto del humorista, este le explicó que no se preocupara, que no tenía culpa de cómo era su hijo y que cogiera el dinero para pagar esa deuda.

"No me debes nada y quédate tranquila, que Dios me va a triplicar ese dinero", agregó.

En los próximos tres días, Limay Blanco dice que vivió una de las experiencias cristianas más gratificantes de su vida, lo que le hace creer aún más en la existencia de Dios.

Continuó con sus gestiones, pata ayudar a cubanos de todas partes que necesitan medicinas, equipos electrodomésticos, sillas de rueda, viviendas, entre otras muchas cosas.

Mientras avanzaba por las calles de La Habana, se le acercó gente, incluso desconocidos, que le donaron miles de pesos, euros, comida, confituras, incluso el dueño de una mipyme le regaló 500 bloques para que terminara de construir el muro perimetral de la casa.

Limay Blanco asoció esta cadena de sucesos con su capacidad de perdonar a la persona que dejó a su familia sin comida.

"Perdonen, porque algo se destapa en el reino de los cielos", dijo. "Si alguien te hizo mucho daño, lo primero es perdonar de corazón y que sepas que fue Dios".

En 2019 Limay Blanco se convirtió al cristianismo y desde entonces su obra ha estado ligada a esta religión. Lidera un proyecto "Cristo salva vidas", con el cual ha ayudado a cientos de personas en todo el país, de diferentes maneras.