Aparatoso choque de ciclista en Miami con un auto

Foto © Captura de Instagram / Only in Dade

Un ciclista impactó contra una camioneta en Miami, sin que se reportaran lesiones o daños materiales en el aparotoso choque.

Un video circulado en Instagram este sábado en la cuenta "Only in Dade" muestra al ciclista, un repartidor de comida a domicilio, incrustado contra la parte delantera del auto por no respetar la señal de "Alto" del semáforo en rojo.

La SUV, de color rojo, daba vuelta hacia la izquierda cuando el joven, a toda velocidad y sin obedecer a las señales de tránsito, siguió su camino y cayó sobre ella.

"¿Quién puso esa luz roja ahí?" broméo el post del sitio que difundió el sitio.

Decenas de personas se preguntaron cómo el ciclista se había atrevido a violar las señales.

"Esta gente piensa que las normas de tráfico no existen para ellos", opinó una persona.

"Si sales a la carretera, respeta las normas. Las normas son para todos, ya sea en coche o en moto", profirió alguien más.

En Miami, en fechas recientes, un cubano murió y otro fue arrestado en un accidente de atropello y fuga que involucró a una moto y un automóvil, cuyo conductor saltó del vehículo y huyó.

La policía arrestó a Elton Suárez Mesa, de 46 años y de origen cubano, luego del accidente de atropello y fuga que dejó al motociclista muerto.

Según su informe de arresto, Suárez Mesa conducía un Toyota Corolla rojo alrededor de las 4:30 a.m. del jueves, cuando se estrelló contra la motocicleta de Sarduy Suárez en la intersección de la avenida 47 noroeste y la calle West Flagler.

Otro cubano, de 31 años, quedó gravemente herido tras ser atropellado por un conductor que también se dio a la fuga mientras caminaba por el área de la calle 75 y la avenida 31 del noroeste de Miami-Dade.