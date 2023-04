Muere motociclista cubano en accidente de atropello y fuga en Miami

Un cubano murió y otro fue arrestado en un accidente de atropello y fuga en Miami que involucró a una moto y un automóvil, cuyo conductor saltó del vehículo y se dio a la fuga.

La policía arrestó a Elton Suárez Mesa, de 46 años y de origen cubano, luego del accidente de atropello y fuga que dejó al motociclista muerto, informó Local 10.

Ahora enfrenta cargos por abandonar la escena de un accidente que involucró una muerte y por homicidio vehicular.

El personal de bomberos de la Ciudad de Miami confirmó que la víctima, identificada como Edgar Edmundo Sarduy Suárez, de 50 años y procedente de Cuba, falleció en el lugar de los hechos, había revelado en un reporte anterior el medio de prensa.

Según su informe de arresto, Suárez Mesa conducía un Toyota Corolla rojo alrededor de las 4:30 a.m. del jueves, cuando se estrelló contra la motocicleta de Sarduy Suárez en la intersección de la avenida 47 noroeste y la calle West Flagler.

Suárez Mesa, sin embargo, saltó de su auto y huyó dejando al motociclista morir en la acera. En el lugar también quedó el vehículo abandonado con graves daños en la parte delantera.

Allegados de la víctima afirmaron que "amaba conducir su motocicleta y se dirigía a su trabajo en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando fue atropellado".

La víspera trascendió el testimonio de un cubano de 31 años que quedó gravemente herido tras ser atropellado por un conductor que también se dio a la fuga mientras caminaba por el área de la calle 75 y la avenida 31 del noroeste de Miami-Dade.

"Yo nada más sentí el golpe que me dio por atrás y lo que sentí fue como que me habían explotado por dentro, yo dije ‘ay me reventó", dijo Moreno Montano en sobrecogedoras declaraciones a America Tevé, medio a través del cual pidió ayuda para identificar al conductor que lo atropelló.