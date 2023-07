Hijo de expelotero cubano Andy Morales firma contrato millonario con Washington

El joven antesalista Yohandy Morales, hijo del expelotero de Series Nacionales y Equipos Cuba Andy Morales, firmó este lunes un contrato de de 2.6 millones de dólares con los Nacionales de Washington.

Nacido hace 21 años en Estados Unidos, el muchacho había sido elegido por el plantel capitalino en el puesto 40 del MLB Draft 2023.

Su ficha da cuenta de excelentes condiciones naturales (1.90 de estatura y más de 200 libras de peso), y los scouts valoran especialmente la potencia de su brazo, sus aptitudes defensivas y la capacidad de pegarle fuerte a la pelota.

Su paso por el béisbol universitario habla de una progresión evidente en materia de average (.284 en 2021, .329 en 2022 y .408 en 2023), y su acumulado general de ese período incluye 42 jonrones y 174 remolques.

Su padre, hoy con 48 abriles, jugó la tercera base para el equipo La Habana por espacio de casi una década, y su rendimiento lo llevó a abrirse espacio en el line up del team Cuba que sostuvo dos juegos contra los Orioles en 1999.

Tras un intento fallido de escapar de la Isla, Andy logró partir en el 2000 y posteriormente alcanzó el nivel AA en las organizaciones de Yanquis y Medias Rojas.

"Yo me sentía bien en mi país y en lo que me gustaba hacer, jugar pelota; sin embargo, hubo un momento en que comprendí que allí no tenía futuro", dijo hace un año en entrevista para Cibercuba. "No me quedé porque ya mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo y no quería dejarla sola en ese bendito momento".