Lanzador cubano Néstor Cortés hace su primera salida del Spring Training con los New York Yankees

Néstor Cortés Foto © Instagram/nestorcortes12

El lanzador cubano Néstor Cortés hizo su primera aparición del Spring Training con los New York Yankees y en su salida propinó cuatro ponches, demostrando una excelente forma física.

Así lo describió el periodista deportivo Francys Romero en su perfil de Facebook, donde además dijo de Cortés que a pesar de permitir siete hits y dos carreras, su recta alcanzó las 94 millas.

Captura de Facebook/Francys Romero

Este lunes, el zurdo actuó como abridor en el partido que sostuvieron los dirigidos por el manager Aaron Boone ante los de Minnesota Twins en el George M. Steinbrenner Field de Tampa, Florida.

En este desafío los Yankees vencieron nueve carreras por dos, con destaque ofensivo para el talentoso jardinero dominicano Juan Soto Pacheco y el segunda base Gleyber Torres.

Sobre los New York Yankees, el cubano Cortés ha dicho en otro momento que “es el equipo que me drafteó cuando tenía 18 años. Todo lo que sé, lo que me han enseñado, ha sido gracias a esta organización. Las oportunidades que me han dado. Sé que jugué con Seattle, con Baltimore, pero como niño bueno siempre regreso a mi casa. Estoy aquí por tercera vez y ojalá sea la última, porque me gustaría estar acá por mucho tiempo”.

El zurdo llega a esta temporada lleno de altibajos, debido a una lesión que lo aquejó durante gran parte de la pasada temporada. Sin embargo, su equipo parece haber llegado a los Juegos Primaverales a tope.