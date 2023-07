Néstor Cortés, a punto de volver al box: "Soy alguien que compite siempre"

Después de mes y medio sin subir al box debido a una lesión en un hombro, el cubano Néstor Cortés enfrentó una práctica de bateo en Anaheim como antesala de su inserción en Menores para recuperar el ritmo competitivo.

En la sesión, el pitcher de 28 abriles tiró 35 envíos que simularon par de innings, en los cuales tuvo como rivales a Aaron Judge y Franchy Cordero. "Lo hizo bien", de acuerdo con la evaluación del manager Aaron Boone.

Últimos en su división, los Yanquis necesitan más que nunca los servicios del zurdo, uno de sus caballos de batalla el año precedente. A la espera del retorno del oriundo de Surgidero de Batabanó, le dejo un resumen de las declaraciones que recientemente le dio a Luis Gilbert López, de Con Las Bases Llenas.

Sobre su permanencia en la escuadra neoyorquina, Cortés confesó que “sería increíble continuar acá. Es el equipo que me drafteó cuando tenía 18 años. Todo lo que sé, lo que me han enseñado, ha sido gracias a esta organización. Las oportunidades que me han dado. Sé que jugué con Seattle, con Baltimore, pero como niño bueno siempre regreso a mi casa. Estoy aquí por tercera vez y ojalá sea la última, porque me gustaría estar acá por mucho tiempo”.

Sin embargo, la historia y el presupuesto de la franquicia no han podido alcanzar la victoria final desde el año 2009. Con respecto a ello, ‘Nasty Nestor’ comentó que “es algo que queremos, no solo yo, sino el equipo completo. Queremos hacerlo para nosotros, nuestras familias obviamente, pero también para los fanáticos de New York. Cuando este equipo gana la Serie Mundial sus jugadores quedan como superhéroes para muchos años. Ganar una World Series para los Yankees sería algo increíble. Pienso que es lo más top que puede hacer alguien en su carrera de béisbol”.

En cuanto al mentor Boone, quizás el hombre que más ha respaldado la carrera del cubano, éste afirmó que “él lo hace muy bien. Mi relación con él ha sido buena hasta ahora. Sabe que soy alguien que compite siempre, que me gusta estar en la lomita y que quiero ganar. Nos hemos llevado super bien”.

Por otra parte, calificó de “increíble” el Juego Perfecto que hace poco firmó su coequipero dominicano Domingo Germán. “Lo conozco desde 2015 cuando lo cambiaron desde Miami hacia acá. Hemos jugado en todas las ligas juntos. Hay cosas que le han pasado en la vida por las que ha aprendido de sus errores, poder regresar y tirar ese Juego Perfecto, además yo estar ahí viéndolo ha sido algo maravilloso. Increíble para él y su familia. Lo podrá disfrutar para toda su vida”.

El diálogo cerró con una serie de preguntas de respuesta rápida en las que el All-Star de 2022 aseveró que hace muy buenas migas con el venezolano Gleyber Torres, que Aaron Judge es quien pone la música en el clubhouse, que su mejor pitcheo es el cutter y que Gerrit Cole lo aconseja con frecuencia.

“Siempre me recuerda lo bueno que soy y que confíe en mí siempre”, dijo.