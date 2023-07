Hija de El Dany a tres años de su muerte: "Nos faltó tiempo papá"

Tres años se cumplen este 18 de julio de la muerte de El Dany, una fecha que para su familia es muy difícil de olvidar por el duro golpe que significó para ellos.

En el perfil en Instagram de Daniela, la pequeña hija del reguetonero con Iraisel Pintueles, apareció este martes una conmovedora publicación que seguramente escribió la mamá de la niña a propósito de la fecha.

“Me levanté y caminé guiada hacia adelante, creciendo con raíces fuertes, aunque debo decir papá que te debo todo lo que soy, la niña carismática, sensible y receptiva, esa que vive en paz, esa paz que solo se siente cuando se ha recibido mucho amor”, comienza el texto.

La publicación resume lo que significó la muerte de El Dany, sobre todo para Daniela, que en eso momento solo tenía tres años y no ha podido crecer junto a su padre: “Un 18 de julio, la tierra se abrió para mí y el cielo dejó por mucho tiempo de ser ese espacio azul celeste sagrado para algunos, sanador para otros… para los míos ese día el cielo no fue azul porque se tiñó de un gris pálido cuando te fuiste.”

“Nos faltó tiempo papá, para bailar, para cantar, para dormir acurrucados, nos faltó tiempo para conversar, para que me explicaras los secretos de la luna y me aconsejaras de la vida y el amor”, dice otra parte muy conmovedora de la publicación.

El post cierra con unas palabras que llegan al alma: “Tú siempre me mirabas con unos ojos que yo nunca he visto en ningún sitio y sé que jamás volveré a ver nada parecido y me hubiese encantado que te vieras a ti mismo a través de mis ojos y así solo entonces te darías cuenta de lo mucho que te amo y te amé. Este amor siempre tuyo, siempre mío, siempre nuestro hasta la eternidad”.

Otro que recordó a El Dany este 18 de julio fue Yomil Hidalgo, su compañero en la música. En Instagram el cantante dedicó unas palabras a su amigo enfatizando una vez más la falta que les hace a todos.

Daniel Muñoz falleció en 2020 en La Habana con solo 31 años a causa de una afección cadioovascular aguda, según comunicado del diario oficialista Granma.