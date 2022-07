Yomil dedica emotivo mensaje a El Dany en el segundo aniversario de su muerte: "Lo que dejaste fue algo hermoso"

Dos años se cumplen este 18 de julio de la muerte del reguetonero cubano Daniel Muñoz, más conocido como El Dany, y Yomil Hidalgo, su compañero en la música y amigo, lo recordó en esta fecha con unas emotivas palabras que hablan de lo mucho que se siente su ausencia.

“El 18 de julio quedó marcado en el corazón de todos cubanos, hoy es un día muy triste para toda la familia, amigos y seguidores de El Dany. Hoy te puedo decir que tu legado está más vivo que nunca porque nos seguiremos encargando que nunca te olviden”, escribió en su cuenta el Instagram el artista.

En su mensaje Yomil aseguró que todos lo extrañan pero en especial su niña,“cada día está más grande y hermosa con el mismo carisma del padre”.

Sin embargo, para el reguetonero es muy difícil no sentir la ausencia de El Dany cuando se trata de la música: “Yo por mi parte te extraño más que nunca en cada concierto he sacado una lágrima de emoción al saber que hoy no estás conmigo acompañándome en cada batalla pero te siento presente y disfrutando, porque es Yomil y El Dany por siempre".

“Descansa en paz en el cielo que tu hermano en la tierra se encarga de todo. Prohibido olvidar. Lo que dejaste fue algo hermoso”, concluyó Yomil a través de la red social.

Fueron muchos los seguidores en Instagram que con sus comentarios recordaron también a El Dany: “Te llevaremos siempre en nuestros corazones”; “Leyenda se te extraña”; “Prohibido olvidarte Dany. Epd”; “EPD sensei tu legado sigue presente, estás en el corazón de todos los que amamos tu gran música un sensei nunca muere”, dijeron algunos.

El Dany falleció en el hospital Calisto García de La Habana a los 31 años de edad. Según las declaraciones en ese momento de las enfermeras de la institución médica, el reguetonero habría fallecido de un paro cardíaco producto de un trombo. La versión del medio oficialista Granma señaló que la causa de su muerte fue una afección cardiovascular aguda, pero Yomil dijo que se había tratado de una negligencia médica.

La muerte de El Dany fue también un duro golpe para su esposa Iraisel, con quien compartía una linda relación desde 2014, y su pequeña hija Daniela, que el próximo octubre cumplirá 6 años.

