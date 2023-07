Policía de Miami premia a niña de seis años que escapó de su secuestrador mordiéndolo

El Departamento de Policía de Miami homenajeó el martes a una niña de seis años que logró impedir que un hombre la secuestrara justo frente al edificio donde reside, gracias a una mordida que le dio.

La pequeña, identificada como A'hlyric, recibió de regalo una muñeca que habla, una bicicleta y una pequeña placa de policía, en un acto en el que los oficiales le dieron una ovación de pie.

Los hechos sucedieron el pasado 6 de julio, cuando la menor jugaba con sus hermanos en el patio del complejo de apartamentos, sito en Northeast 65th Street y Second Avenue, en un vecindario de La Pequeña Haití.

Según reveló la policía, los otros niños regresaron a su casa, pero ella decidió quedarse más tiempo y se sentó en la escalera trasera.

Entonces vio un auto todoterreno estacionado cerca de su casa mientras ella permanecía sentada en la escalera trasera.

"Había un secuestrador caminando hacia la parte trasera donde yo estaba sentada. Tiró de mí. Me levantó. Empezó a correr conmigo", relató ella.

A'hlyric contó a las autoridades que el hombre la agarró por el brazo y trató de llevársela, pero ella se resistió dándole una mordida, una táctica que le enseñó su madre.

Como respuesta, el agresor llegó incluso a pegarle.

"Lo mordí. Me levantó y me dio una bofetada. Luego me tiró al suelo y empezó a correr", detalló a Local 10 News.

La portavoz de la policía de Miami, Kiara Delva, alabó la memoria de la niña, que le permitió describir al secuestrador. Este fue arrestado dos días después, gracias a un video de vigilancia que grabó su camioneta cuando entraba al complejo de apartamentos.

Delva dio algunos consejos importantes para otros niños en la misma situación.

"Grita lo más fuerte que puedas y muerde. Haz todo lo que puedas para escapar de una situación peligrosa. Y recuerda, no hables con extraños si hay alguien tratando de hablar contigo y no los conoces, grita lo más fuerte que puedas. Y asegúrate de hablar con tus padres", precisó.

A'hlyric, que comenzará el jardín de infantes este otoño, ha dicho que quiere ser policía para proteger a los demás.

Por su parte, la madre de la pequeña, Teshia McGill, afirmó que su hija es muy valiente por haber luchado contra el hombre.

"Estoy orgullosa de ella. Muchos niños no saben qué hacer. Y ahora me siento mucho mejor porque atraparon a la persona que lo hizo", añadió a CBS.

El padre de A'hlyric, Mark Fornaris, dijo que estaba asombrado por lo sucedido.

"Solo quiero agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por mi hija. La lección es cuidar a tus hijos y cuidar tu vecindario", añadió.

El secuestrador fue identificado como Leonardo Venegas, de 32 años. Fue acusado de cargos de secuestro y abuso infantil.