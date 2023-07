Ruso alerta a turistas en Cuba: "Cuidado con las estafas"

Un abogado ruso advirtió a los turistas de su país que estén planificando unas vacaciones en Cuba, que tengan cuidado con las estafas o robos que pueden sufrir.

"Cuba es un país pobre, así que ojo con las estafas aquí", expresó Mijaíl Zagainov en el portal especializado Travel Vesti.

Lo primero que hizo fue poner la atención a la crisis económica que atraviesa la nación caribeña y del nivel de vida de los cubanos.

"Aparte del esplendor de los resorts de lujo, Cuba es un país bastante pobre. En todas partes, desde los pequeños pueblos hasta las amplias calles de La Habana, puede encontrar evidencia de una situación económica muy difícil en el país. El salario medio cubano equivale a unos 20 dólares al mes...", detalló.

"Los lugareños no son necesariamente personas sin hogar y hambrientos, pero, por regla general, no tienen la oportunidad de comprar ni siquiera las cosas moderadamente caras a las que estamos acostumbrados en nuestra vida diaria", aclaró.

Seguidamente, Zagainov alertó sobre cómo incide esta precariedad en la presencia de ladrones y carteristas y cómo evitar ser víctima de un delito.

"Los turistas que caminan con joyas deslumbrantes, relojes de diseñador, teléfonos inteligentes elegantes y auriculares pueden buscar problemas. El crimen callejero es inevitable donde los 'ricos' hacen alarde de su lujo frente a los 'pobres'. Simplemente no traiga baratijas con usted y no será un objetivo para los carteristas", subrayó.

El abogado también recordó que el gobierno cubano prohíbe fotografiar a cualquier empleado militar, policial o aeroportuario, así como edificios administrativos, una ley que se aplica de manera "caótica".

"Si quieres evitar sospechas de espionaje o interrogatorios desagradables por parte de las autoridades, toma nota de estas restricciones", advirtió.

Otra cuestión que puede ser "delicada" en Cuba son los chistes sobre temas políticos, y aseguró que si un turista habla mal de Castro, de la revolución o el comunismo, le causará una tensión palpable al residente.

"¡Cuidado con esto en Cuba! Evite las bromas políticas controvertidas. Los cubanos no fueron criados con libertad de expresión, y las críticas al gobierno son inaceptables aquí. Por supuesto, los residentes locales tienen sus propios puntos de vista políticos y los discuten en secreto entre personas cercanas de confianza", dijo.

Por último, Zagainov alertó a sus compatriotas sobre la picaresca cubana y los llamó a protegerse de ser engañados o robados.

"... los autos retro estadounidenses de la década de 1950 que aún circulan por las calles aquí. Algunos de ellos incluso funcionan como taxis hasta el día de hoy. Los taxis con licencia del gobierno siempre tienen un taxímetro (¡asegúrese de que esté encendido!), pero muchos taxis privados no lo tienen, así que negocie la tarifa con anticipación. ¡Y cuidado con los taxis sin licencia! Pueden ofrecer precios más baratos, pero generalmente es ilegal viajar en ellos; puede ser víctima de un fraude o incluso de un robo", precisó.

"Una de las tristes realidades de Cuba es que muchos lugareños recurren al comercio callejero ilegal para ganar algo de dinero extra. Es posible que se le ofrezca algo como 'asistencia turística' y se verá como 'por amistad', pero no se indigne cuando un local aparentemente amigable de repente le exija una tarifa por ayuda que usted no pidió (por ejemplo, acompañarlo a un buen restaurante o simplemente darle direcciones). No confundas la amabilidad ostentosa con la real: la persona realmente necesita tu dinero", concluyó.

A finales de mayo, agentes de la industria hotelera rusa aconsejaron a los turistas de su país que viajen a Cuba hospedarse en hoteles con chefs no cubanos.

De acuerdo con la plataforma TourDom, la comida es un problema frecuente en Cuba y su calidad es el principal motivo de queja de los visitantes, quienes lamentan, por ejemplo, la falta de mariscos en los hoteles.

"La opción más ventajosa es buscar un hotel donde haya no cubanos en la cocina. Entonces, chefs turcos fueron traídos especialmente al PGS Varadero Hotel 4+, sabiendo del problema", dijo el encargado de una agencia rusa de turismo.

Según los agentes de viaje, los cubanos cocinan y condimentan la comida de una forma muy peculiar y la cantidad de estrellas del hotel no garantiza su calidad, por lo cual debe conocerse la situación desde dentro de cada uno de ellos.

La semana pasada se conoció que los operadores turísticos rusos ampliarán los viajes combinados a otros países del Caribe, como México y República Dominicana, utilizando a Cuba como "punto de partida".

La empresa Intourist tiene la intención de lanzar paquetes turísticos que combinen destinos como "Cuba más México" y "Cuba más República Dominicana", porque esos destinos tienen gran aceptación en el mercado ruso, dijo la agencia de noticias TASS.

Esta iniciativa surge tras el restablecimiento de la conexión aérea directa entre Rusia y Cuba desde el 1 de julio. La aerolínea Rossiya opera vuelos regulares en la ruta Moscú-Varadero-Moscú, facilitando los viajes entre ambos países.

Viktor Koronell, embajador ruso en La Habana, aseguró a la prensa de su país que la demanda de vuelos entre ambos países "es muy alta".

Rusia busca impulsar el turismo hacia Cuba y convertirse en el principal emisor de visitantes a la Isla, con 500 mil visitantes al año, con lo que superaría a Canadá.