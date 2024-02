Turistas rusos denuncian mala atención tras retraso de vuelo en aeropuerto de Cayo Coco

Un familiar de turistas rusos que se encontraban varados en el Aeropuerto de Cayo Coco, en Ciego de Ávila, denunció maltratos sufridos por sus familiares, debido al retraso de 18 horas que tuvo un avión en su ruta desde esta localidad hasta Moscú.

"No les dieron agua durante mucho tiempo y no le dijeron lo que estaba sucediendo ", explica al portal ruso Belgorod No. 1, su suscriptor Dmitry cuya familia se encontraba entre las afectadas por el retraso de este vuelo.

“A las 3 de la mañana nos registramos en el hotel y a las siete nos dijeron que subiéramos al autobús. En el vídeo hay un momento de disturbios, porque no alimentaron ni dijeron nada”, dijo un residente de Belgorod, una ciudad a unos 40 km al norte de la frontera con Ucrania.

El avión de la aerolínea Nordwind Airlines regresó a Moscú aproximadamente a las 09:30 de la mañana de este sábado 10 de febrero, 18 horas más tarde de la hora indicada en el horario, según demuestran los datos del marcador en línea de FlightAware.

Captura de pantalla/FlightAware

Artyom Korenyako, portavoz de Rosaviatsiya, escribió en su canal Telegram que el retraso del vuelo se produjo "debido a una avería del camión cisterna que transportaba combustible al aeropuerto cubano el día de salida del vuelo N4 552 Cayo Coco - Moscú".

El servicio de prensa de la aerolínea también explicó que estaban “esperando que llegue el combustible desde La Habana; además, según el reglamento, la tripulación debe descansar”.

Según TourDom.ru que contactó a expertos en aviación, sobre el retraso del vuelo, dijeron que “podemos suponer que en el aeropuerto de Cayo Coco se produjo un fallo accidental con el combustible para aviones: al fin y al cabo, este aeródromo no es el principal, a diferencia de La Habana”.

Sin embargo, calificaron el incidente de sistémico. Durante todo el período de vuelos a Cuba, las aerolíneas rusas no han encontrado tales problemas, añadieron.

A finales de 2023, una turista y bloguera rusa relató cómo fue su estancia de 16 días en el hotel cinco estrellas de Varadero, Iberostar Laguna Azul, una experiencia que calificó de “difícil”, y que decidió acompañar de algunos consejos para quienes estén dispuestos a afrontar una aventura similar.

“Sin propina no eres nada”, fue la primera de una larga lista de recomendaciones que la autora del blog "Viajar con una cámara" deslizó a sus lectores.

La bloguera aseguró que en Cuba "el culto a las propinas se ha elevado a una especie de nivel salvaje", y por eso invitó a dejar "dólares o regalos” por doquier como única salida para recibir un servicio mínimamente digno.

Estos eventos suceden, luego de un año en que a pesar de un aumento general en la llegada de viajeros en 2023, con casi 3.2 millones de visitantes (incluyendo nacionales), Cuba no logró superar la marca de los 3 millones de turistas extranjeros, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Esta situación contrasta con las aspiraciones del régimen cubano, que cifraba en más de 3 millones su previsión de afluencia de turistas internacionales para el pasado año. También contrasta con el rendimiento turístico de sus vecinos en la región.