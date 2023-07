Camila Arteche muestra su rutina para trabajar glúteos: "El dolor que más nos gusta a las mujeres"

Para la actriz cubana Camila Arteche no hay dolor que guste más a las mujeres que el que aparece cuando se trabaja bien en el gimnasio.

Así lo aseguró ella misma en un vídeo compartido en sus redes sociales donde comienza reclamando a su entrenador Gabriel que le ponga una rutina para fortalecer glúteos.

"Lo único que espero es que me pongas glúteos hoy, porque desde que llegué aquí no me has puesto ni un sólo día glúteos" le dice al joven, quien esboza un gesto que no deja lugar a dudas de que responderá a su reclamo.

Tras ello se le ve haciendo varios ejercicios con pesas para tonificar aún más la zona.

Al día siguiente, de vuelta al entrenamiento, Camila casi ni puede sentarse por las agujetas.

"No me siento las nalgas con todos los ejercicios que me pusiste ayer. Qué duro trabajé pero es el dolor más rico que hay", dice en el vídeo que cierra con la frase: "El dolor que más nos gusta a las mujeres" junto a un icono de una carita que llora de la risa.

"Si no nos duelen los glúteos es como si no hubiésemos trabajado. Confirmen", dijo al compartir el vídeo.

Sus seguidores suscribieron las palabras de la actriz e influencer cubana y compartieron sus experiencias en los comentarios.

"Así es, sin dolor no hay progreso"; "El dolor es la señal de que hubo un buen entrenamiento"; "Ese y el de las piernas"; "Ay sí definitivamente el dolorcito más rico del gym"; "A mí déjame que no me pueda sentar, ni acostar, ese es el mismo dolor del que te hablo todos los días que quiero sentir cuando me vaya del gym"; "Lo adoré, yo soy igual, si no duele no me siento bien jajjaj ya estoy adaptada"; "Jaja así mismo es, es un dolorcito que te hace sentir que te superas a ti misma y que el esfuerzo valdrá la pena y sigues", le dijeron algunos.

Vídeos como estos, donde Camila Arteche muestra la disciplina que pone en todo cuanto se propone así como su sentido del humor, son la clara evidencia de por qué se ha convertido en modelo y fuente de inspiración para tantas personas que siguen su trayectoria y publicaciones en redes.

El pasado 22 de junio, día del solsticio de verano, aprovechó para compartir un motivador mensaje, junto a varias fotos donde posa sensual desde una playa.

"Como me encantan los rituales, aprovecho para honrar al sol, darme un baño depurador, agradecer por mis logros compartiéndolos con mis amigos e intencionar lo que quiero atraer a mi vida. Cómo celebras los eventos de la naturaleza tú?", dijo en esa ocasión.

Con su positiva actitud ante la vida, la constancia para dar paso tras paso en su carrera, sus alegatos en pro del amor propio, las reflexiones que comparte , además de los posados donde muestra los evidentes resultados de sus saludables hábitos de vida, Camila se gana los elogios de sus seguidores, los mensajes de agradecimientos y las palabras de cariño.

"Sonríe porque estás feliz y sonríe para estar feliz. Respira para vivir y respira porque estás viva. Disfruta lo que vives y vive para disfrutar. Es lo mínimo que puedes hacer por ti", escribió en mayo pasado junto a unas fotos donde es la estampa personificada de la felicidad plena.