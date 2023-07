Madre intentó contratar un sicario para asesinar a su hijo de tres años en Miami

Jazmín Páez, una madre residente en Miami, intentó contratar un sicario para que matara a su hijo de 3 años.

Paez, de 18 años, visitó rentahitman.com, una página web parodia, y le pidió a un sicario que matara a su hijo de 3 años antes de que terminara la semana, informó el canal de noticias local NBC6.

El propietario del sitio web, Robert Innes, quien recibe cientos de solicitudes similares en broma al día, se fijó en esta porque resultó ser muy específica, puesto que la mujer envió fotos del niño y la ubicación exacta de donde iba a estar.

“Muchas de las solicitudes son de personas que buscan servicios falsos, pero la solicitud de Páez parecía demasiado real”, dijo Iness, quien fundó el sitio web originalmente para una empresa de ciberseguridad, pero a lo largo de los años ha recibido solicitudes aleatorias de servicios,

Por ejemplo, en abril pasado, un miembro de la Guardia Nacional Aérea fue arrestado en por presuntamente usar el sitio web para postularse como asesino a sueldo

“La capacidad de investigar nombres y direcciones y verificar que el objetivo previsto vivía en una dirección en particular. Eso para mí es una señal de alerta. Si se corrobora esa información, para mí es algo que debe analizarse y es por eso que lo remití”, agregó el fundador de la web, quien remitió el asunto a las autoridades.

La policía de Miami-Dade no se tomó en serio el asunto y lo envió a CrimeStoppers, quienes tampoco consideraron su denuncia.

“No estaban interesados. Me enviaron un correo electrónico diciendo que si me comunicaba una vez más me enviarían una carta de cese y desistimiento. Así que no sé cuál es su motivo, pero tengo la impresión de que no estaban interesados ​​en prevenir ningún delito grave”, precisó

Finalmente, la policía puso el ojo sobre el caso y Páez fue arrestada el pasado martes por cargos de solicitar un asesinato y uso ilegal de un dispositivo de comunicación.

Su fianza fue fijada en 15,000 dólares e incluye una orden de alejamiento de su hijo.

El niño está a salvo y bajo el cuidado de parientes.

El mes pasado, un bebé de nueve meses murió en una ciudad Florida luego de que su madre le pusiera fentanilo en el biberón.

El hecho ocurrió el mes pasado en el condado de Nassau, a 20 kilómetros de Jacksonville, cuando una joven de 17 años puso fentanilo suficiente para matar a 10 personas en el biberón del niño para que se durmiera y luego dijo que pensaba que la droga era cocaína.

En mayo, una niña de tan solo 11 meses murió tras ser dejada en el interior de un automóvil durante varias horas, mientras sus padres asistían a un servicio religioso.