El Taiger cambia de look y anuncia temazo: "Bigote fatal, pero la música qué tal"

El Taiger sorprendió a sus fanáticos con un simpático cambio de look y con el anuncio de una nueva canción que trata sobre ser selectivo a la hora de perdonar.

El músico se dejó el bigote y el detalle no pasó desapercibido a sus seguidores que de inmediato reaccionaron pidiéndole que se lo quite.

"Asere te doy un 100, pero ese bigote no va", dijo una persona. Otra señaló que está "espectacular la canción pero el bigote...", indicando que verdaderamente le queda fatal.

Aún no se conoce el título de la canción que compartió El Taiger en su video, ni la fecha exacta en que la estrenará. Lo que sí se puede adelantar es que habla sobre una mujer a la que no piensa perdonar.

"Ehhh no te voy a perdonar aunque me duela, venga quien venga dándome muela, porque como deje se me cuela. Voy a buscarme otra jeva", dice la primera estrofa de la canción.

"En la pista, egoísta. Tú no vas, no te vistas. Complejista, fuera de vista. No voy a volver contigo, no me insistas", remata hacia el final del audio el cantante.

Los comentarios ya comienzan a leerse en las redes de El Taiger, donde sus seguidores aseguran estar frente a un nuevo éxito y se sienten deseosos de escucharlo completo.

Un fanático se preguntó hasta cuándo es lo de El Taiger. "¿Papi vas a romper en todos los ritmos habidos y por haber?", le dijo.

El músico se mostró contento, orgulloso de su nueva canción, movió los hombros mientras la cantaba en clara reacción de disfrute y ganas de bailarla.

La semana pasada El Taiger estrenó junto al dúo español Lérica la canción “Un rato pa siempre”. El cubano puso su toque especial, urbano y romántico, a este temazo que se escuchará mucho en el verano.