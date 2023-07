Díaz-Canel afirma que ahora sí se discutirán los problemas del pueblo en la Asamblea Nacional

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó este viernes al intervenir en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional que "ahora sí" se están discutiendo los problemas que afectan al pueblo en ese organismo legislativo.

"Se está manifestando y creo que es algo que empezamos a apreciar en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea que se hizo hace unos meses, posterior a la constitución de esta nueva legislatura, que una virtud que va caracterizando esta legislatura es que se están discutiendo sin tapujos y con enorme compromiso los problemas que preocupan al pueblo", dijo el mandatario.

Agregó, para aclarar a los más despistado, que se refería a "ese [pueblo] del que somos parte y que por su voluntad nosotros estamos representando" en el Parlamento.

"Yo creo que esa tiene que ser la Asamblea Nacional que necesita el país en estos momentos", remató.

Aunque el impopular político cubano fue ovacionado por los diputados presentes, algunos sectores de la población consideraron sus palabras una falta de respeto y, en última instancia, un reconocimiento de que las entidades que dicen representar al pueblo en la isla "no han servido para nada" en sesenta años.

"Es una falta de respeto, reconocer que la Asamblea no discutía los problemas del pueblo y que esta sí. Una aclaración: NO para nada, ustedes, la cúpula, no son pueblo, nadie es pueblo si no está sufriendo el hambre, la miseria, la desesperación que se vive en Cuba", dijo un internauta en la sección de comentarios de un post sobre el tema del activista Magdiel Jorge Castro en Twitter.

Las intervenciones de Díaz-Canel siguen siendo polémicas, pues en otra parte de su intervención dijo que su gobierno trabaja para erradicar las desigualdades sociales, a pesar de que los ciudadanos siguen siendo cada vez más pobres.

Aunque su intervención se enfocó más en atacar a los medios de prensa independientes, que cuentan una realidad que el régimen intenta ocultar, el dirigente político enfatizó que esto responde a intereses del “imperio”, mostrándose como víctima y no como culpable de la actual crisis.

También responsabilizó a agentes externos de la violencia en la isla, y dijo que solo se trata de una maquinaria orquestada para dar sensación de inseguridad en la isla, aunque constantes publicaciones en Facebook, incluso de perfiles oficialistas, dan cuenta de los frecuentes robos, ataques y crímenes.

Asimismo, intenta negar el aumento de los casos de feminicidio en la isla, donde han sido confirmadas 53 muertes de mujeres en lo que va de año, y dijo que las organizaciones independientes "exageran" sobre el tema.