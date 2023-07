Díaz-Canel asegura que trabajan para acabar con las desigualdades sociales en Cuba

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel dijo ante el Parlamento que su gobierno trabaja para erradicar las desigualdades sociales, a pesar de que los ciudadanos siguen siendo cada vez más pobres.

Aunque su intervención se enfocó más en atacar a los medios de prensa independientes, que cuentan una realidad que el régimen intenta ocultar, el dirigente político cubano enfatizó que esto responde a intereses del “imperio”, mostrándose como víctima y no como culpable de la actual crisis

No obstante, reconoció que los delitos, la indisciplina social y la corrupción atentan contra el socialismo, la justicia social y la seguridad ciudadana.

Esta sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular ha estado enfatizada en abordar la corrupción y las ilegalidades, que según los dirigentes políticos es la causa principal del desabastecimiento y la falta de acceso de la población a productos básicos.

Sin embargo, no se habló de los efectos negativos de la Tarea Ordenamiento ni de la falta de acciones concretas para revertir cada una de la consecuencias negativas del proceso de crisis que sufren los ciudadanos.

Algunos expertos alertan de que la economía cubana puede sufrir un proceso de implosión, que paralizaría el país y de eso será muy difícil recuperarse.

La retórica de Díaz-Canel insiste en culpar a otros de los problemas acumulados por años en Cuba, y que tienen su origen en la planificación centralizada y el control totalitario del régimen sobre los medios de producción.

No es la primer vez que Díaz-Canel aborda estas cuestiones, a pesar de que tiene una crisis de legitimidad y falta de empatía con el pueblo.

En octubre, dijo ante los diputados cubanos: "No podemos permitir que quienes no trabajan, no aportan y están en la ilegalidad, ganen más y tengan más posibilidades para vivir que los que realmente aportan".

Como el tema central de muchos de los debates está relacionado con lo que las leyes vigentes denominan ilegalidad, el presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, propuso que se le decomisen los productos que comercializan aquellas personas que incumplan las medidas.

"Yo te quito la mercancía, te quito la propiedad tal por violar la ley, porque aquí hay que respetar las leyes de este país. Este es un país de derecho, si tienes una licencia te quito la licencia, y si sigues violando las leyes, vas a los tribunales", dijo.